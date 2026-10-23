Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una piantagione indoor con 1.206 piante di marijuana è stata scoperta in un capannone a Coassolo Torinese, dove è stato arrestato il presunto custode. L’indagine dei Carabinieri, partita da un sequestro di cocaina e armi, ha portato anche alla denuncia di cinque soggetti e a 13 perquisizioni.

Un’indagine partita dal sequestro di droga e armi

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’attività del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Asti è iniziata nel gennaio 2026, sotto la direzione della Procura. Gli accertamenti hanno riguardato un gruppo criminale di etnia albanese dedito al traffico di stupefacenti e alla detenzione illegale di armi, gravitante attorno a un locale notturno del capoluogo.

Il 20 aprile 2026 era stato arrestato un cittadino albanese di 47 anni, residente ad Asti. Nelle perquisizioni di due immobili a lui riconducibili erano stati sequestrati circa 22 chilogrammi di cocaina, cinque pistole di provenienza furtiva, una con matricola abrasa, un silenziatore artigianale e oltre 200 munizioni, alcune da guerra. Trovati anche materiali per pesare e confezionare la droga. La cocaina, stimata in decine di migliaia di dosi, avrebbe avuto un valore di diversi milioni di euro.

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Altri indagati e le perquisizioni

Gli sviluppi investigativi hanno portato, il 21 luglio 2026, all’individuazione e alla denuncia di altri cinque soggetti albanesi, ritenuti coinvolti a vario titolo nelle attività illecite. Il 20 ottobre sono state effettuate perquisizioni delegate dall’autorità giudiziaria ad Asti, in altri comuni della provincia e nel territorio di Coassolo Torinese. Alle operazioni hanno partecipato reparti speciali dei Carabinieri: SOS del I Reggimento di Moncalieri, API di Torino, unità cinofile e personale tecnico del ROS.

In due abitazioni sono stati trovati, rispettivamente, una modesta quantità di droga e 100 munizioni per arma comune da sparo. Le persone interessate da questi ritrovamenti sono indagate.

La coltivazione nel capannone di Coassolo Torinese

Il risultato principale è arrivato a Coassolo Torinese, con il supporto dei militari della Compagnia di Venaria Reale. In un capannone situato in una zona boschiva e impervia è stata trovata una coltivazione indoor, attrezzata con impianti di illuminazione e ventilazione. Le 1.206 piante, in diversi stadi di infiorescenza, avrebbero avuto un valore illecito superiore a un milione di euro.

Nel capannone è stato arrestato il presunto custode, cittadino albanese residente ad Asti, poi condotto alla casa circondariale di Ivrea. Sono stati sequestrati anche l’edificio e le attrezzature, compresi gli impianti di ventilazione e riscaldamento. Secondo la stima del personale della rete elettrica nazionale, il sistema di assorbimento illecito consumava ogni giorno dagli 80 ai 100 kWh.

I Carabinieri riferiscono che gli ulteriori accertamenti hanno ampliato l’indagine, consentendo di individuare altri soggetti e una coltivazione su larga scala.

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