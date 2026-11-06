Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Con l’aiuto di un complice ha rapinato un 21enne che stava facendo rientro a casa a Oristano, puntandogli alla gola un taglierino, poi ha messo a segno una serie di furti a bordo di auto in sosta. Protagonista della vicenda un algerino che si è dichiarato minorenne, ma che secondo gli accertamenti fatti dalla polizia ha 19 anni. Il ragazzo, sbarcato in Sardegna a luglio, è stato fermato con l’accusa di rapina. Era già destinatario di un provvedimento di espulsione: da luglio al 26 ottobre scorso, giorno della rapina, si è reso protagonista di numerosi reati. Il 26 ottobre ha puntato il taglierino alla gola del 21enne e si è fatto consegnare il telefono cellulare, poi ha svuotato lo zaino in cerca di denaro. Infine si è allontanato con un complice usando dei monopattini. Arrivati nel centro di Oristano i due hanno messo a segno i furti a bordo di auto. Ricevuta la denuncia della rapina, gli investigatori della squadra mobile hanno avviato le indagini.