Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Blitz della Polizia a Carpignano Sesia, in provincia di Novara: gli agenti hanno scoperto una serra di marijuana in un’abitazione e quasi un chilogrammo di droga già pronto per la vendita. Un uomo di 48 anni è stato arrestato. La perquisizione è stata eseguita mercoledì 14 ottobre.

La perquisizione nell’abitazione a Carpignano Sesia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, cittadino italiano con precedenti in materia di stupefacenti, aveva allestito una serra nella propria abitazione a Carpignano Sesia. Gli agenti hanno sequestrato strutture per la coltivazione, piante di marijuana e sostanza già pronta per la vendita e il consumo.

Nella cantina sono stati trovati flaconi di fertilizzante e 2 strutture artificiali. In una erano coltivate 6 piante in fase di infiorescenza, nell’altra 25 piante in crescita. In un altro locale sono stati recuperati 148,9 grammi di marijuana, 2 bilancini e materiale per il confezionamento.

Droga anche nel rustico e in giardino

Nel rustico adiacente all’abitazione gli agenti hanno trovato altri 764 grammi di marijuana, oltre a involucri con 2,1 grammi di eroina e 0,31 grammi di cocaina. Nel giardino, nascosti dalla vegetazione, c’erano inoltre 3 piante di marijuana in fase di infiorescenza.

Il sequestro ha impedito, secondo la Polizia, che arrivasse sul mercato degli stupefacenti quasi un chilogrammo di marijuana già pronta al consumo, oltre alle piante in fioritura e a quelle destinate a un successivo ciclo. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato.

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