Le immagini della spaventosa rapina fuori da una discoteca di Gallarate, arrestati due 19enni
Due diciannovenni sono stati arrestati a Gallarate per rapina e lesioni aggravate ai danni di due ragazzi aggrediti all’uscita di una discoteca.
Due giovani di 19 anni sono stati posti agli arresti domiciliari con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali aggravate ai danni di due coetanei. I fatti sono avvenuti nei pressi di una discoteca di Gallarate, dove le vittime sono state aggredite e derubate da un gruppo di ragazzi. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha eseguito l’ordinanza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio.
Le indagini e l’intervento della Polizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita da un episodio avvenuto nell’ottobre scorso. Una pattuglia del Commissariato di Gallarate, durante un servizio di controllo del territorio, ha notato due giovani – uno maggiorenne e uno minorenne – in evidente stato di shock nei pressi di una nota discoteca della città. Uno dei ragazzi presentava segni evidenti di percosse appena subite.
L’aggressione e la rapina
I due giovani hanno raccontato agli agenti di essere stati vittime di una violenta aggressione e di una rapina da parte di un gruppo di coetanei, probabilmente di origine nordafricana, nei pressi del chiosco situato all’uscita del locale. Dopo l’intervento della Polizia, entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso: al minorenne è stato diagnosticato un trauma cranico, mentre il maggiorenne ha riportato la frattura delle ossa nasali, con una prognosi di 30 giorni.
La ricostruzione dei fatti
Le dichiarazioni delle vittime hanno permesso agli investigatori di ricostruire l’accaduto con precisione. I due indagati, insieme ad altri giovani non ancora identificati, avrebbero prima colpito il minorenne, per poi accerchiare il maggiorenne e colpirlo ripetutamente alla testa e alla schiena, fino a farlo cadere a terra. Durante la rapina, i malviventi hanno sottratto al ragazzo le scarpe di un noto marchio e il telefono cellulare, oggetti spesso considerati “status symbol” nelle azioni predatorie delle gang giovanili.
La violenza e le minacce
Uno dei due arrestati avrebbe costretto la vittima a rivelare il codice di sblocco dello smartphone, reagendo con ulteriore violenza al rifiuto del ragazzo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane è stato colpito con un calcio al volto e minacciato di ulteriori percosse se non avesse ceduto alle richieste, fino a quando, sfinito e dolorante, ha dovuto cedere.
L’identificazione e l’arresto
Grazie agli elementi raccolti durante il primo intervento, la sezione investigativa del Commissariato di Gallarate, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, è riuscita a identificare i due principali responsabili della rapina e delle lesioni. Le prove raccolte hanno permesso di ottenere un solido quadro accusatorio nei loro confronti.
