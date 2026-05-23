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I Carabinieri della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Tor Sapienza e San Basilio. L’operazione ha portato alla luce una vera e propria centrale dello spaccio e del consumo di droga. Durante l’ispezione di un immobile occupato in via Cesare Tallone, i Carabinieri hanno individuato ben 20 baracche utilizzate come “crack house“, locali di fortuna allestiti appositamente per consentire agli acquirenti di consumare sul posto le sostanze stupefacenti appena acquistate. Proprio all’interno dell’immobile occupato, i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche due motoveicoli risultati provento di furto. Il bilancio complessivo delle attività è di 6 persone arrestate, 3 denunciate a piede libero e 15 assuntori segnalati alla Prefettura, con il sequestro totale di oltre un chilogrammo di droga, tra cui 655 grammi di cocaina e crack, 306 grammi di marijuana e 426 grammi di hashish e di 2.450 euro in contanti.