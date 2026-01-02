Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Continua ad alimentarsi la colata che emerge dalla bocca effusiva nella Valle del Bove dell’Etna, in prossimità di monte Simone, a circa 2.100 metri sul livello del mare. Secondo osservatori in loco, il fronte lavico sarebbe avanzato arrivando a circa 1.420 metri di quota. Lo scenario eruttivo è quello di una zona desertica lontana dai centri abitati.

L’allerta dopo la colata lavica dell’Etna

L’allerta vulcanica per l’aviazione, il Vona, rimane di colore arancione, il terzo livello di allarme su una scala di quattro, ma l’attuale attività dell’Etna non impatta sull’operatività dell’aeroporto di Catania.

L’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia con una nota ufficializza i dati che si erano appresi da fonti sul posto. Il campo lavico in Valle del Bove è ancora alimentato e il fronte più avanzato ha raggiunto la quota di circa 1420 metri sul livello del mare, a est del rilievo di Rocca Musarra.

L’estensione massima del campo lavico è di 2.8 chilometri.