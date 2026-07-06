Le immagini spettacolari della foca monaca a caccia nell'area protetta di Punta Campanella, il video

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A caccia in piena zona rossa nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. La foca appare mentre cattura e mangia una preda in un’area ricca di biodiversità, perché protetta con il maggior grado di tutela e nella quale è vietata la pesca e qualsiasi attività umana, tranne immersioni autorizzate e ricerca scientifica. A immortalare l’incredibile incontro i sub del Centro Subacqueo Torre del Greco, proprio al termine della loro escursione nei fondali. “Un video bellissimo e significativo, perché dimostra l’importanza di proteggere in modo integrale alcune zone – commenta Pierluigi Capone, Direttore Amp Punta Campanella – dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione nell’Area Marina Protetta la biodiversità cresce, offrendo a specie come la foca monaca, ritornate dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane”. Negli ultimi 14 mesi sono 24 gli avvistamenti di foca monaca.