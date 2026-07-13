Le immagini spettacolari delle due gazzelle di Mhorr appena nate nel Bioparco Zoom di Torino

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Cinque mesi una e quattro mesi l’altra, sono le uniche gazzelle di Mhorr venute alla luce in Italia quest’anno. Una nascita straordinaria, avvenuta al Bioparco Zoom Torino, per una specie a un passo dall’essere classificata “Extinct in the Wild” dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Dopo le prime settimane trascorse con le proprie mamme, ora le due piccole convivono nella savana del parco piemontese anche con tre giraffe, altrettante specie di antilopi, le gazzelle di Thomson e alcuni impala, graditi compagni di gioco. “Il futuro di questa specie – spiega Irene Carnovale, curatrice del Bioparco Zoom Torino – dipende quasi esclusivamente dalle nascite che avvengono in ambiente controllato. Tra Chad e Niger si contano ormai meno di 200 esemplari, diffusi in meno dell’1% del loro habitat originario. Ecco perché ogni nascita è preziosa per la gazzella di Mhorr, ormai esposta anche al rischio dell’impoverimento genetico”.