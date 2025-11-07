Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una piantagione con 4.600 piante di marijuana è stata scoperta e sequestrata nei giorni scorsi nelle campagne di Sedini dalla guardia di finanza del comando provinciale di Sassari. La piantagione avrebbe prodotto sostanza stupefacente per un valore sul mercato pari a circa 1 milione di euro. La polizia di Sassari ha perquisito la tenuta, dove un capannone di pertinenza della proprietà era stato adibito a essiccatoio e luogo di stoccaggio dello stupefacente. I responsabili non sono stati identificati, ma sul posto sono stati trovati dispositivi di videosorveglianza da remoto, oltre a indumenti e attrezzatura da lavoro che saranno sottoposti ad analisi di laboratorio al fine di individuare tracce biologiche degli utilizzatori. La piantagione era organizzata e curata nei minimi dettagli, compreso un impianto di irrigazione collegato abusivamente alla rete pubblica.