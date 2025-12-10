Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 11 persone arrestate il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri a Castel Volturno, dove un’organizzazione criminale è stata accusata di aver gestito una fiorente piazza di spaccio con metodi mafiosi, imponendo il proprio controllo con armi da fuoco e violenze. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, è stata eseguita il 10 dicembre 2025 e ha portato all’emissione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 persone, tra cui due minorenni all’epoca dei fatti.

Le indagini

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa avviata nella seconda metà del 2023, dopo un incendio doloso in un appartamento del complesso “Royal Residence” di Castel Volturno, nella località Villaggio Coppola Pineta Mare. L’episodio, subito interpretato come una chiara azione intimidatoria, ha dato il via a un’indagine che ha permesso di ricostruire la struttura e le modalità operative di un gruppo criminale proveniente dai quartieri di Scampia e Secondigliano di Napoli.

Il sistema delle piazze di spaccio

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’organizzazione avrebbe replicato il cosiddetto “sistema” delle piazze di spaccio tipico di alcune aree di Napoli, adattandolo al contesto del Royal Residence. Il gruppo, composto da soggetti già noti alle forze dell’ordine, avrebbe trasformato la hall del condominio nel baricentro di una piazza di spaccio operativa 24 ore su 24. Per garantirsi il controllo del territorio, gli indagati avrebbero installato un sofisticato sistema di videosorveglianza, organizzato una rete di vedette e creato percorsi obbligati e sbarramenti sfruttando le altezze del palazzo di 10 piani.

Il metodo mafioso e l’autorizzazione del clan

Le indagini hanno evidenziato come il gruppo agisse con una metodologia tipicamente mafiosa, esercitando un controllo di tipo militare sull’area e ricorrendo all’uso di armi da fuoco e a vere e proprie spedizioni punitive. L’obiettivo era quello di assoggettare i residenti, costringendoli a subire le attività illecite e a mantenere il silenzio. È emerso inoltre che l’apertura della piazza di spaccio sarebbe avvenuta con la “benedizione” di soggetti legati al clan dei casalesi, fazione Bidognetti, storicamente dominante nel territorio di Castel Volturno.

Violenza e intimidazioni: gli episodi emersi

Durante l’inchiesta sono stati documentati numerosi episodi di violenza, tra cui pestaggi ordinati dai promotori del gruppo per impartire “lezioni” sia ai membri dell’organizzazione che agli assuntori e ai condomini. Tra le azioni più gravi figurano gli incendi dolosi ai danni dell’amministratore di condominio e di altri residenti, oltre al brutale ferimento di uno straniero di origine polacca, gambizzato con una arma da fuoco clandestina e modificata.

Le misure cautelari e la presunzione di innocenza

I provvedimenti eseguiti rappresentano misure cautelari disposte in fase di indagine preliminare. Le ordinanze sono state emesse dal G.I.P. del Tribunale di Napoli e dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli, a seguito delle risultanze raccolte dalla Polizia Giudiziaria e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Il Royal Residence, complesso residenziale che ospita numerose famiglie, è stato descritto come un luogo dove i residenti sono stati vittime e ostaggi dell’organizzazione criminale. L’attività della piazza di spaccio ha avuto un impatto devastante sulla qualità della vita degli abitanti, costretti a convivere con la presenza costante di criminali, il rischio di violenze e la paura di ritorsioni.

IPA