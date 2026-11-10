Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sette persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito di un’indagine su presunte attività mafiose e illecite nel settore agricolo. Il provvedimento è stato eseguito all’alba nelle province di Messina, Catania, Enna e Ragusa, su disposizione della Procura distrettuale di Catania.

Mafia in Sicilia, colpita Cosa nostra

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno eseguito l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catania nei confronti di 7 persone, indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e altri reati. Nel procedimento è stato inoltre notificato a 7 persone un invito a comparire per un interrogatorio preventivo davanti al GIP, per le medesime contestazioni.

L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Catania, avrebbe ricostruito, sul piano della gravità indiziaria, l’attività e la struttura di un gruppo mafioso operativo nei comuni di Cesarò e San Teodoro, nel Messinese. Secondo gli investigatori, il sodalizio, denominato “Caputo-Pruiti”, sarebbe affiliato alla famiglia catanese di Cosa nostra “Santapaola-Ercolano” e avrebbe cercato di controllare il territorio attraverso reati contro le persone e il patrimonio.

Minacce agli allevatori e fondi agricoli

Gli indagati avrebbero sfruttato la forza intimidatrice del gruppo per ottenere indebitamente contributi dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Allevatori e imprenditori agricoli della zona dei Nebrodi sarebbero stati picchiati e minacciati di ritorsioni contro di loro o i loro beni se non avessero rinunciato a chiedere terreni demaniali da destinare al pascolo.

Nel quadro investigativo sono stati inseriti anche furti di bestiame e danneggiamenti, che sarebbero serviti a costringere i proprietari a vendere, abbandonare o cedere la gestione dei fondi. In questo modo, secondo l’ipotesi accusatoria, i componenti del gruppo avrebbero potuto acquisire i terreni e utilizzarli per ottenere i contributi pubblici.

Le presunte vittime sarebbero state circa 30 persone. In alcuni casi, per evitare danni alle aziende, avrebbero pagato somme comprese tra 500 euro e 1.000 euro oppure affidato la manutenzione dei fondi a imprese riconducibili agli indagati. Alcune aziende agricole sarebbero state intestate fittiziamente a prestanome per eludere misure di prevenzione patrimoniali e interdittive antimafia.

Controlli e lavoro irregolare

Tra gli elementi raccolti figurano anche presunte pressioni su agronomi e veterinari, che sarebbero stati costretti a omettere controlli sanitari o a rilasciare attestazioni false sul numero di capi di bestiame presenti nelle aziende riconducibili agli indagati.

Carabinieri