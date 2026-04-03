Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci parla di presunte minacce fatte da Gianluca Soncin alla compagna

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Secondo quanto riferito da Francesco Dolci, prima del femminicidio avvenuto a Milano, Pamela Genini avrebbe ricevuto minacce dal fidanzato Gianluca Soncin, con frasi come: "Se mi lasci io e i miei compari ti ammazziamo". A rilanciare questi presunti dettagli è lo stesso Dolci, ex fidanzato della 29enne. Da giorni l’uomo sostiene inoltre in televisione che dietro la violazione della tomba della ragazza ci sarebbe il disegno criminale di una non precisata organizzazione.

Cosa ha detto Francesco Dolci di Gianluca Soncin

Venerdì 3 aprile Quarto Grado ha ripreso una dichiarazione di Francesco Dolci, l’ex fidanzato di Pamela Genini, che ha riferito che in passato Gianluca Soncin avrebbe minacciato la compagna.

Dolci sostiene inoltre che, a suo dire, dietro la violazione della tomba di Pamela, nel cimitero di Strozza (Bergamo), ci sarebbe il piano di più persone legate a una misteriosa organizzazione.

L’inviata di Quarto Grado lo incalza, per avere dei nomi o dei riferimenti. Ma Francesco Dolci risponde: "Ci penseranno gli inquirenti". L’uomo resta del parere che la violazione della tomba della povera Pamela sarebbe un messaggio rivolto a lui.

Secondo la sua versione, l’uomo sarebbe a conoscenza di un "brutto giro".

La presunta organizzazione criminale

Va precisato che il riferimento ai presunti "compari" è riportato esclusivamente da Francesco Dolci e, allo stato, non trova riscontri. L’uomo afferma inoltre di essere stato vittima di aggressioni e minacce e sostiene che la presunta organizzazione avrebbe trafugato la testa dalla salma.

Nella sua ricostruzione, Pamela Genini sarebbe stata coinvolta, come "pedina involontaria", in un presunto traffico di denaro. Si tratta tuttavia di dichiarazioni non confermate. La ragazza, a suo dire, muoveva "montagne di soldi" e "aveva paura". Egli stesso avrebbe assistito a "tante telefonate" e riferisce che la 29enne "era disperata, non sapeva come chiedermi aiuto".

La mamma di Pamela Genini: "Solo una follia"

Quarto Grado ha raccolto anche la testimonianza di Una Smirnova, la madre di Pamela Genini, che smentisce la presenza di "compari" dietro il femminicidio della figlia.

Quella di Soncin era "follia", secondo la donna, la "follia e il possesso che provava nei confronti di mia figlia".