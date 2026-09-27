Le Monde attacca Monza definendola "sfacciatamente razzista", Lega contro il sindaco Pilotto dopo la replica

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A Monza una “atmosfera sfacciatamente razzista“. Così titola il quotidiano francese Le Monde in un reportage dedicato al capoluogo brianzolo pubblicato giovedì 24 settembre. Monza viene descritta coma una delle “città più tranquille d’Italia”, ma anche come un centro “stretto nella morsa delle ansie che scuotono il Paese, dove prende piede Futuro Nazionale”. E la Lega se la prende col sindaco Paolo Pilotto, secondo cui “la percezione del quotidiano conta più delle statistiche”, accusandolo di non aver difeso la città.

Le Monde attacca Monza definendola “sfacciatamente razzista”

Monza finisce sulle pagine della stampa estera, non per il famoso autodromo di Formula 1 ma come esempio dell’avanzata dell’estrema destra in Europa.

Il quotidiano francese Le Monde ha dedicato alla terza città della Lombardia un lungo reportage pubblicato nell’edizione di giovedì 24 settembre in cui si parla di una “atmosfera sfacciatamente razzista“.

ANSA

Nel lungo articolo firmato da Allan Kaval, corrispondente dall’Italia per il quotidiano parigino, e accompagnato dagli scatti del noto fotoreporter Gabriele Micalizzi, Monza viene presa a modello come centro di provincia “stretto nella morsa delle ansie che scuotono il Paese”.

Razzismo e percezione dell’insicurezza

Nel reportage si parla della contraddizione tra l’essere una delle “città più tranquille d’Italia” e il crescente allarme sicurezza, “alimentato dal governo di Giorgia Meloni e dalla sua retorica identitaria, ora intensificata dal partito Futuro Nazionale“.

Il reportage del più prestigioso quotidiano francese prende le mosse dal grave atto vandalico avvenuto la notte di Capodanno ai danni di una delle statue del Ponte dei Leoni, poi restaurata.

Nei giorni e nelle settimane successive, i rappresentanti locali dei partiti di destra avevano puntato il dito contro i “maranza“, denunciando l’episodio come simbolo del “fallimento delle politiche di integrazione” e delle “politiche di immigrazione incontrollate”.

E avevano attaccato il sindaco Paolo Pilotto, del Pd, accusandolo di “essere troppo indulgente nei confronti della criminalità”.

Poi si è scoperto che i responsabili erano ragazzini italiani, come ha ricordato lo stesso Pilotto a Le Monde, affermando che “la percezione del quotidiano conta più delle statistiche”.

Lega contro il sindaco Paolo Pilotto

Parole che hanno suscitato polemiche da parte di Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Lombardia.

Corbetta critica sia il reportage di Le Monde che quanto detto da Pilotto: “Monza merita rispetto, il sindaco avrebbe dovuto difendere la città. Chiedere sicurezza non è razzismo”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale di centrosinistra Francesco Racioppi: “Per anni la destra Cittadina ha continuato a raccontare Monza come una città travolta da un’emergenza sicurezza”.

“Eppure – scrive sui social – è interessante che sia uno dei quotidiani più autorevoli d’Europa, a restituire un’immagine molto diversa della nostra città: una realtà prospera, considerata tra le più tranquille d’Italia, nella quale il fenomeno più evidente non è l’esplosione della criminalità, ma il modo in cui la paura viene costruita, alimentata e trasformata in consenso politico”.