Le nuotatrici Pilato e Tarantino fermate a Singapore, Federnuoto fa chiarezza: "Nessun intervento di Tajani"

Evaporati i fumi delle prime notizie sul presunto fermo di Benedetta Pilato e Chiara Tarantino a Singapore, sul caso delle nuotatrici iniziano ad arrivare elementi di chiarezza. Secondo una dichiarazione di Federnuoto, rappresentata dal capo della federazione Paolo Barelli, a contribuire alla fine della vicenda non sarebbe stata la Farnesina, né si sarebbe messo in prima linea il ministro degli Esteri Antonio Tajani. A muoversi per rimandare in Italia le due nuotatrici, piuttosto, sarebbe stata l’ambasciata italiana a Singapore rappresentata da Dante Brandi che avrebbe delegato il segretario di legazione Fabio Conte. Federnuoto, inoltre, aprirà un’indagine per valutare eventuali provvedimenti.

Nessun intervento della Farnesina, il chiarimento

Come riporta Ansa, il capo della federazione Paolo Barelli nega di aver avuto un ruolo nella soluzione della vicenda che ha visto coinvolte Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, maglie azzurre del nuoto italiano. Con il Corriere della Sera Barelli si esprime così: “Che? Le atlete in manette, io che chiamo Tajani, lui che interviene su Singapore? Ma quando mai! Stupidaggini. Si stanno scrivendo tutte stupidaggini“.

Secondo il Corriere un ruolo centrale nel rilascio delle due atlete e nella restituzione dei loro passaporti, sequestrati dalle autorità aeroportuali di Singapore, sarebbe stato quello dell’ambasciata italiana nella persona di Dante Brandi. Ansa scrive che a mettersi in contatto con Brandi sarebbe stata proprio una delle atlete: le nuotatrici lo avrebbero conosciuto a Singapore in occasione dei Mondiali di nuoto.

Fonti della Farnesina, infatti, confermano all’Ansa l’operato dell’ambasciata del quale è stato informato il gabinetto del ministro Tajani “e la direzione generale Italiani all’estero” del Ministero. Quindi “non è stato necessario alcun intervento diretto di Tajani” in quanto la situazione è rientrata “nel giro di 2-3 ore”.

Dante Brandi, quindi, che in quel momento si trovava in ferie estive, avrebbe incaricato il segretario di legazione Fabio Conte affinché gestisse la vicenda. In poche ore, quindi, le atlete – che nel frattempo (scrive Ansa) avevano preso contatto con una funzionaria di Federnuoto – hanno potuto spiegare l’accaduto alle autorità portuali riuscendo infine a rientrare in possesso dei loro passaporti. La soluzione nel breve termine sarebbe stata possibile anche per l’esiguo valore della refurtiva, non trattandosi di oggetti di valore.

Il fermo a Singapore

Come specifica Fanpage la vicenda ha avuto luogo tra il 14 e il 20 agosto. Secondo una ricostruzione del Corriere della Sera Benedetta Pilato, medaglia di bronzo per i 50 metri stile rana, Chiara Tarantino, finalista della staffetta e nel team della guardia di finanza e le colleghe Anita Bottazzo e Sofia Morini si trovavano all’aeroporto di Singapore nell’attesa di imbarcarsi sul volo che le avrebbe riportate in Italia dopo una breve vacanza a Bali.

Ansa scrive che le telecamere di videosorveglianza di un duty free avrebbero immortalato Chiara Tarantino mentre occultava due astucci di olii essenziali nella borsa di Benedetta Pilato, all’insaputa della compagna di squadra. Pilato, infatti, nel post pubblicato dopo l’esplosione di notizie si è definita “indirettamente coinvolta“. Le nuotatrici sono state fermate dalle autorità aeroportuali insieme a Bottazzo e Morini. Corriere della Sera riferisce, tuttavia, che non si sarebbe trattato di un arresto.

Lo riporta, il Corsera, in riferimento a fonti che potrebbero aver avuto accesso a un mini dossier riempito, probabilmente, dalle autorità aeroportuali di Singapore. Le quattro atlete sarebbero state accompagnate negli uffici della polizia e identificate. Accertato il non coinvolgimento, Bottazzo e Morini sarebbero state rilasciate subito.

Per Pilato e Tarantino invece i tempi si sono resi più lunghi, dato che le autorità hanno sequestrato i loro documenti. Nel frattempo le due nuotatrici sono state lasciate libere di rientrare in albergo e dopo qualche giorno – scrive il Corsera – si sarebbero ripresentate presso le autorità aeroportuali per spiegare l’accaduto e scusarsi. A quel punto la polizia aeroportuale, considerato lo scarso valore della refurtiva e prendendo atto del loro pentimento, avrebbe restituito i passaporti alle nuotatrici. Secondo le ultime notizie Pilato e Tarantino sarebbero già rientrate in Italia.

Cosa rischiano Pilato e Tarantino

Mentre sui social Benedetta Pilato ha rotto il silenzio, Chiara Tarantino mantiene lo stretto riserbo. Fanpage scrive che Federnuoto ha condannato l’accaduto e si riserverà di prendere eventuali provvedimenti.

Sempre Fanpage fa sapere che Chiara Tarantino – immortalata nell’atto di nascondere gli oggetti nella borsa di Pilato, secondo la ricostruzione – rischierebbe un provvedimento disciplinare che potrebbe concludersi con l’allontanamento dal corpo delle Fiamme Gialle. Va detto, tuttavia, che ci si muove ancora nel campo delle ipotesi.