Le Pappardelle di Reazione a Catena e gli insulti ricevuti, "denunciati perché indifferenza non è soluzione"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Le Pappardelle, campionesse di Reazione a Catena, sono tornate ospiti per l’ultima puntata della stagione, andata in onda domenica 18 ottobre. Il giorno dopo, lunedì 19, sono intervenute a La Volta Buona, trasmissione condotta su Rai 1 da Caterina Balivo, rispondendo anche alla domanda relativa agli insulti, compresi quelli sessisti, ricevuti online da diversi utenti durante la loro esperienza come concorrenti del quiz show. Sono stati denunciati “perché l’indifferenza non è assolutamente la soluzione”.

Perché hanno denunciato chi le ha insultate

Ospiti del salotto di Caterina Balivo, collegate dalla loro Firenze, Le Pappardelle hanno spiegato che Pino Insegno (conduttore di Reazione a Catena) le aveva preparate del fatto che “sarebbero arrivati questi commenti. E infatti, anche se diciamo soprattutto durante le prime puntate, siamo andati a leggerceli perché siamo curiose, abbiamo voluto guardare, anche se lui ci aveva detto di evitare perché poi magari poteva far male. Però in realtà, essendo in tre, non l’abbiamo mai presa tanto male a livello emotivo: non ci abbiamo sofferto più di tanto”.

E ancora: “Per noi è importante dare un segno. Siamo donne e ci sembra giusto, anche per quella piccolissima parentesi di voce che abbiamo, andare contro soprattutto quando si tratta di insulti sessisti (…). Quelli che sono andati oltre il limite, addirittura arrivando a creare degli account falsi, ci hanno fatto prendere la decisione di prendere in mano la situazione proprio perché l’indifferenza non ci pare assolutamente una soluzione“.

L’accoglienza e il supporto della Rai

Le campionesse hanno sottolineato come tutti i membri della Rai, durante le registrazioni a Napoli, “sono sempre stati molto vicini in questo senso, ci hanno rassicurato, ci siamo fatti forza tutti insieme e li abbiamo ignorati”.

Le tre ragazze hanno inoltre rivelato che “in realtà dai social sono arrivati anche tantissimi messaggi di supporto, di apprezzamento, che ci hanno prima di tutto sorpreso, perché ovviamente noi ci siamo finite un po’ per caso in televisione, non è il nostro lavoro e quindi è stata veramente una bella sorpresa. E per quanto riguarda i commenti negativi, un po’ come dicevamo prima, non abbiamo mai risposto online, soprattutto mentre andava in onda il programma. Non ci volevamo assolutamente invischiare nel metterci a rispondere alle persone. Non abbiamo mai avuto la pretesa di stare simpatici a tutti, perché la libertà di opinione è sacrosanta e ovviamente quando guardi la tv c’è chi ti sta simpatico e chi meno”.

Le parole di Pino Insegno

Ospite di Caterina Balivo, anche Pino Insegno: “Vi ho voluto bene come tre figlie. Loro sono straordinarie. Siamo molto felici perché è un gioco intelligente, dove vince la bravura e soprattutto quei soldi vanno a persone a cui magari servono per andare avanti nei loro studi. Mi dispiace non averle ancora quest’altro anno, ma ci inventeremo qualcosa”.

Chi sono Le Pappardelle e quando hanno vinto a Reazione a Catena

Le Pappardelle sono tre ragazze originarie di Firenze: Carolina Mischi, Francesca Garbini e Maria Giulia Bardi.

In 48 puntate hanno vinto oltre 260 mila euro.

Caterina Balivo ha chiesto loro cosa acquisteranno coi soldi conquistati: “L’idea sarà quella di fare una cosa tutte e tre insieme, da capire cosa, potrebbe essere qualsiasi cosa”.