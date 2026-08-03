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È scattato un arresto per rapina e lesioni personali a Roma: un uomo di 48 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura, dopo essere stato individuato come presunto responsabile di un’aggressione avvenuta nei confronti di una donna in via Ostiense.

Le indagini e l’intervento dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, le indagini sono partite la sera del 13 giugno scorso, quando i militari della Stazione Roma Garbatella sono intervenuti in via Ostiense a seguito di una segnalazione. Una donna di 56 anni, residente a Roma, era stata improvvisamente aggredita mentre stava pagando il ticket del parcheggio presso un parchimetro. L’uomo, avvicinatosi alle sue spalle, l’ha colpita con un pugno al volto e le ha sottratto la borsa, contenente documenti e denaro, per poi fuggire rapidamente a piedi.

La vittima, dopo l’aggressione, è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale “Umberto I”. Qui i medici hanno provveduto a medicarla e a dimetterla con una prognosi di 30 giorni, a causa delle lesioni riportate durante il violento episodio.

L’attività investigativa e l’identificazione del sospettato

Le indagini dei Carabinieri della Stazione Roma Garbatella si sono concentrate sull’analisi dei filmati di videosorveglianza presenti lungo le vie limitrofe al luogo dell’aggressione. Grazie alle immagini raccolte, alle testimonianze dei presenti e a una ricognizione fotografica, gli investigatori sono riusciti a raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 48enne. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato così identificato come il presunto autore della rapina e delle lesioni personali.

L’arresto e la custodia cautelare

Il sospettato è stato rintracciato nel pomeriggio successivo all’indagine e condotto presso il carcere di “Regina Coeli”, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica locale.

IPA