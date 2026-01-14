Le proteste in Iran minacciano la sicurezza di Medio Oriente ed Europa, quali sono i veri rischi per l'Italia

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La grande ondata di proteste in Iran e la conseguente repressione da parte della Repubblica Islamica minaccia ancora una volta di sconvolgere l’ordine dell’intero Medio Oriente. Con potenziali conseguenze dirette anche per basi americane e Israele, allargando quindi il conflitto al Mediterraneo. Uno scenario che coinvolgerebbe anche Europa e Italia.

L’Iran promette guerra a Usa e Israele: pericolo per le basi militari

Dopo aver represso nel sangue le proteste nelle varie città del Paese, il regime iraniano ha accusato Stati Uniti e Israele di essere coinvolti nello scoppio dei disordini.

Teheran è poi passata alle minacce dirette, rispondendo a quelle lanciate da Donald Trump: la Repubblica Islamica colpirà le basi statunitensi come rappresaglia per eventuali attacchi da parte di Washington.

La comunicazione è stata inoltrata ai Paesi della regione, dall’Arabia Saudita agli Emirati Arabi Uniti fino alla Turchia.

Le basi militari americane in questi Paesi potrebbero dunque essere attaccate se gli Usa prenderanno di mira l’Iran.

Le basi Usa in Europa, dove sono e cosa rischiano

Come accaduto durante la guerra dei 12 giorni nel giugno 2025, l’attuale crisi iraniana ha determinato un innalzamento del livello di allerta anche da parte di molti Paesi europei.

Le minacce contro gli Stati Uniti potrebbero coinvolgere infatti le numerose basi militari dislocate nell’area mediterranea, incluse le strutture italiane.

Fermo restando che per storia, strategia e opportunità tattica è da escludere un attacco diretto a postazioni americane in Europa da parte dell’Iran, la basi Usa nel bacino mediterraneo rappresentano comunque un trampolino per missioni mediorientali.

Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, le forze armate statunitensi sono state dislocate a presidiare l’intera Europa. Attualmente sono circa 40 le basi militari Usa nel continente.

Il numero di soldati americani nel continente è sceso dalle quasi 475 mila unità durante la Guerra Fredda alle circa centomila attuali, con numeri che variano a seconda delle esercitazioni e delle rotazioni.

Le principali basi Usa si trovano in Germania, Italia, Regno Unito e Polonia e sono parte del Comando Europeo (Eucom) e della Nato.

Le basi Usa in Italia: quante e dove sono e che ruolo hanno

In Italia, in particolare, le basi Usa ospitano circa 13 mila militari americani in decine di strutture sparse sul territorio nazionale.

Tra le più importanti figurano:

Solbiate Olona e Ghedi, in Lombardia;

la caserma Ederle e la base Nato di Motta di Livenza, in Veneto;

Aviano, in Friuli-Venezia Giulia;

Camp Darby, in Toscana;

Gaeta, nel Lazio;

Sigonella, in Sicilia.

Queste basi potrebbero svolgere un ruolo strategico soprattutto per quanto riguarda i rifornimenti alle forze aeree e navali americane.

Camp Darby, ad esempio, include un vasto deposito di munizioni, missili e ordigni vari. Gaeta è invece un importante porto d’attracco per la Marina Usa, mentre Sigonella rappresenta l’hub primario dell’aviazione in appoggio alla Sesta flotta di stanza nel Mediterraneo.

Siti sensibili, basi militari ed energia: i pericoli per l’Italia

A giugno 2025, in corrispondenza della guerra dei 12 giorni tra Usa-Israele e Iran, il governo italiano aveva innalzato il livello di sicurezza su circa 29 mila obiettivi sensibili.

Oltre 10 mila rappresentano infrastrutture critiche per le quali è scattata la massima allerta. Tra questi, circa un migliaio sono legati a interessi statunitensi e israeliani, incluse le basi militari.

L’Italia è inoltre presente con personale militare nelle basi americane e nei teatri operativi in Medio Oriente.

Fin dall’inasprimento del conflitto israelo-palestinese e ancor più con l’escalation con l’Iran, i nostri militari sono stati però riposizionati: i più prossimi alla linea caldissima del fronte iraniano sono i circa 1.100 soldati del contingente italiano in Iraq e Kuwait.

A questi si aggiungono gli altrettanti militari dislocati in Libano, per conto della missione Forza di Interposizione delle Nazioni Unite (Unifil).

Le conseguenze di un blocco dello Stretto di Hormuz e della crisi nel Mar Rosso

Sebbene non sia stato ordinato alcuno smantellamento delle basi, né a giugno scorso né in questi giorni, tra i rischi paventati dall’Italia è certamente incluso un potenziale stop dei flussi energetici.

Un’ulteriore escalation del conflitto tra Iran e la coppia Usa-Israele potrebbe provocare interruzioni o addirittura un blocco nello Stretto di Hormuz, passaggio strategico per quasi un terzo del petrolio mondiale e un quinto del gas naturale liquefatto (Gnl).

Un tale scenario causerebbe un’impennata dei prezzi del petrolio e del gas, con conseguenti rincari per aziende e famiglie italiane.

Attualmente si stima che il 40,7% delle importazioni energetiche italiane provenga da aree considerate a rischio.

Gli impatti economici sarebbero notevoli. Si registrerebbero infatti un aumento dei costi di produzione e trasporto e un impatto negativo sull’inflazione e sul potere d’acquisto.

Anche il Mar Rosso è cruciale per gli interscambi con l’Italia. Non a caso gli Houthi, ribelli dello Yemen sostenuti dall’Iran, hanno colpito il traffico mercantile nel punto d’ingresso a sud, nello Stretto di Bab-el Mandeb.

L’obiettivo era ed è colpire il fattore di stabilità con cui gli Usa ci hanno tenuti fuori dalla storia: l’economia e il libero commercio garantito dalla globalizzazione.

Attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez transitano infatti quasi 200 miliardi di euro all’anno di interscambio dell’Italia con il resto del mondo, pari a quasi il 17% del totale.