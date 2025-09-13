Le rivelazioni di Barbara D'Urso sul "trash" e gli accordi con Mediaset, poi la stoccata ai 'rifatti' della tv

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Barbara D’Urso non nomina mai Mediaset, ma quando di recente ha parlato del suo passato professionale e di accordi sul “trash” è palese che si sia riferita ai tanti anni trascorsi nell’azienda di Cologno Monzese e al fatto che quel tipo di tv tanto criticata non l’abbia fatta da sola, bensì con il benestare dell’editore. A breve la conduttrice tornerà sul piccolo schermo dopo due anni di ‘latitanza’ forzata. Sarà protagonista in Rai, come concorrente del popolare talent show Ballando con le Stelle.

Barbara D’Urso contro l’etichetta delle “luci esagerate”

La conduttrice campana si è raccontata a “Il tempo delle donne”, evento organizzato dal Corriere della Sera. “A Ballando con le stelle le luci saranno uguali per tutti”, ha detto ridendo, in riferimento alle ironie con cui per anni è stata bersagliata.

Quando timonava Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e altri programmi di Canale CInque, tanti la sbeffeggiavano sostenendo che facesse un esagerato uso delle luci in studio.

ANSA Barbara D’Urso

“Sono nate le luci di Barbara D’Urso […] Negli anni ci sono tante persone che hanno preso le luci di Barbara d’Urso e le hanno esagerate, triplicate per gli altri, ma l’etichetta è rimasta a Barbara D’Urso”, ha dichiarato la conduttrice, che si è poi avventurata in un paragone esemplificativo: “Voi siete in spiaggia e volete farvi una foto per pubblicarla. Se vi fate una foto a mezzogiorno, insomma. Se ve la fate al tramonto, siamo tutti più fighi”.

L’ex volto Mediaset ha poi colto l’occasione per lanciare una stoccata al patinato e ‘ritoccato’ mondo televisivo, sottolineando che lei non è mai ricorsa alla chirurgia estetica: “Ho fatto una scelta nella mia vita. Ho 68 anni e non faccio interventi. Neanche il botulino. È tutto mio”.

La stoccata a Mediaset sulla tv ‘trash’

Altra etichetta affibbiata a Barbara D’Urso è che per anni è stata descritta come la regina televisiva del “trash”. “Qualcuno – ha sottolineato la 68enne – ha deciso quest’etichetta senza specificare se queste cose le facevo in accordo con qualcuno”.

Una chiara stoccata a Mediaset. Il ragionamento della conduttrice è piuttosto chiaro. In un’azienda come quella di Cologno Monzese, le cose si fanno in due. Altrimenti detto, l’editore pare che fosse d’accordo nel proporre la cosiddetta tv “trash”.

E ancora: “Quando c’è Barbara d’Urso c’è solo il trash, ma non c’è la lotta contro la violenza sulle donne, contro i diritti civili”.

La decisione di accettare di partecipare a Ballando con le Stelle

D’Urso ha parlato anche della sua prolungata assenza dal piccolo schermo, spiegando che “sono stati due anni di sospensione, in tutti i sensi”.

“Accettare di partecipare a Ballando è stata una scelta psicologicamente difficile: ora non sono più io a gestire, ma vengo gestita. Avverto una pressione fortissima”, ha concluso.