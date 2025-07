Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino tunisino di 56 anni è stato raggiunto da una misura cautelare per maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente. L’ordinanza è stata eseguita dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Vittoria, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato allontanato dall’abitazione familiare e sottoposto all’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Le indagini e la segnalazione dell’amministratore di sostegno

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è iniziata dopo una segnalazione da parte dell’amministratore di sostegno della vittima. Gli agenti del Commissariato di Vittoria hanno così avviato una serie di approfonditi accertamenti, che hanno permesso di raccogliere elementi ritenuti gravi e significativi a carico dell’indagato.

Un quadro di violenza e minacce in ambito familiare

L’inchiesta ha fatto emergere una situazione di maltrattamenti protratti nel tempo. L’uomo avrebbe manifestato una spiccata indole violenta, rivolgendosi spesso alla compagna con espressioni pesantemente offensive e minacciose. In più occasioni, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe prospettato alla donna la sottrazione del figlio minore e l’avrebbe aggredita fisicamente, anche in presenza del bambino, senza motivazioni apparenti.

Costrizioni economiche e disagio sociale

Oltre agli episodi di violenza fisica e psicologica, è stato accertato che l’indagato avrebbe costretto la convivente, affetta da psicosi schizo-affettiva cronica, a consegnargli parte dei sussidi statali percepiti. Queste somme sarebbero state utilizzate dall’uomo per l’acquisto di bevande alcoliche e per il gioco d’azzardo, aggravando ulteriormente la situazione di disagio della vittima.

Le misure cautelari adottate dal GIP

Alla luce dei gravi elementi raccolti, il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Ragusa, ha disposto nei confronti dell’uomo l’immediato allontanamento dall’abitazione familiare. È stato inoltre imposto il divieto di avvicinamento alla casa e l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri dalla vittima, oltre al divieto di comunicare con lei in qualsiasi modo.

Applicazione del braccialetto elettronico

Per garantire il rispetto delle misure cautelari, è stata disposta anche l’applicazione del braccialetto elettronico. Questa misura, sempre più utilizzata nei casi di maltrattamenti in ambito familiare, consente alle forze dell’ordine di monitorare costantemente i movimenti dell’indagato e di intervenire tempestivamente in caso di violazioni.

Il ruolo della Polizia di Stato e la tutela delle vittime

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti del Commissariato di Vittoria si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto dei reati contro le fasce deboli. La tempestività della segnalazione e la collaborazione tra istituzioni hanno permesso di assicurare una risposta rapida ed efficace a tutela della vittima e del minore coinvolto.

