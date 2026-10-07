Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha reso noti il rendering, le immagini e i video del progetto per l’Einstein Telescope, destinato all’ex miniera di Sos Enattos a Lula, in provincia di Nuoro. I filmati illustrano la futura struttura sotterranea di livello internazionale, concepita per lo studio e la rilevazione delle onde gravitazionali. Tra le motivazioni chiave che supportano la candidatura della Sardegna emergono la stabilità sismica dell’area, la quasi totale assenza di disturbi causati dalle attività umane e un’infrastruttura di rete dati ad altissima velocità condivisa tra i poli di Alghero, Cagliari e Olbia. Il filmato ricorda infatti che “Sos Enattos è uno dei luoghi più silenziosi al mondo“. L’impianto si svilupperà in profondità nel sottosuolo del Nuorese tramite “caverne e tunnel a 330 metri sul livello del mare”, protetto da una schermatura naturale poichè “i vertici dell’infrastruttura sono sotto una copertura di roccia spessa da 150 metri a 450 metri a seconda della topografia locale”.