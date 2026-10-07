Le spettacolari immagini del progetto dell'Einstein Telescope in Sardegna, "uno dei luoghi più silenziosi"
Scopri il progetto dell'Einstein Telescope in Sardegna: un'infrastruttura per la ricerca delle onde gravitazionali.
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha reso noti il rendering, le immagini e i video del progetto per l’Einstein Telescope, destinato all’ex miniera di Sos Enattos a Lula, in provincia di Nuoro. I filmati illustrano la futura struttura sotterranea di livello internazionale, concepita per lo studio e la rilevazione delle onde gravitazionali. Tra le motivazioni chiave che supportano la candidatura della Sardegna emergono la stabilità sismica dell’area, la quasi totale assenza di disturbi causati dalle attività umane e un’infrastruttura di rete dati ad altissima velocità condivisa tra i poli di Alghero, Cagliari e Olbia. Il filmato ricorda infatti che “Sos Enattos è uno dei luoghi più silenziosi al mondo“. L’impianto si svilupperà in profondità nel sottosuolo del Nuorese tramite “caverne e tunnel a 330 metri sul livello del mare”, protetto da una schermatura naturale poichè “i vertici dell’infrastruttura sono sotto una copertura di roccia spessa da 150 metri a 450 metri a seconda della topografia locale”.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.