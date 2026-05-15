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Le spettacolari immagini dell'Alpe Cimbra innevata, inverno improvviso in piena primavera

Un'improvvisa nevicata sorprende l'Alpe Cimbra, trasformando la primavera in un paesaggio invernale.

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Un improvviso ritorno dell’inverno in piena primavera sull’Alpe Cimbra, in Trentino. La zona si è risvegliata sotto la neve, come mostrano le immagini diffuse dall’Agenzia per il Turismo Apt Alpe Cimbra. Nel video si vedono paesaggi imbiancati, in un contesto insolito per questo periodo dell’anno, a testimonianza di un brusco cambiamento delle condizioni meteo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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