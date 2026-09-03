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Un 18enne è stato denunciato per rapina aggravata a Caserta. L’episodio, avvenuto lo scorso agosto, ha visto come vittima una donna di 75 anni, aggredita in strada da due uomini per strapparle una collana d’oro con la fede nuziale del marito defunto.

La fuga e i primi soccorsi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo a San Felice a Cancello, in via Roma. La donna, appena uscita da un bar, è stata avvicinata da un giovane che le ha sottratto con violenza una parte della collana d’oro, a cui era legata anche la fede nuziale del marito scomparso. Durante la rapina, la vittima è stata colpita al petto ed è caduta sul marciapiede, riportando ferite che hanno richiesto cure mediche in ospedale.

Dopo aver commesso la rapina, il malvivente si è dato alla fuga a bordo di un’auto bianca, guidata da un complice che lo attendeva poco distante. La donna, rimasta a terra, è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale per le medicazioni necessarie. L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità locale, colpita dalla violenza dell’azione e dalla vulnerabilità della vittima.

L’attività investigativa

Gli agenti del Commissariato di Maddaloni hanno immediatamente avviato le indagini, concentrandosi sull’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza pubbliche e private presenti nella zona. Grazie ai filmati, è stato possibile individuare la targa dell’auto utilizzata per la fuga e ricostruire i movimenti dei due complici prima e dopo il colpo.

L’identificazione del sospettato

Le successive verifiche hanno permesso di risalire all’identità di un 18enne residente nel Napoletano. Il giovane è stato riconosciuto sia dalla vittima che da un testimone attraverso un confronto fotografico. Gli investigatori hanno inoltre scoperto che il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine: lo scorso aprile era stato denunciato per truffa aggravata ai danni di un’altra anziana, fingendosi appartenente alle forze dell’ordine.

Il provvedimento e le accuse

Al termine delle indagini, il 18enne è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di rapina aggravata in concorso. La Polizia di Stato di Caserta ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, che ha permesso di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti e di individuare il presunto responsabile.

IPA