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Sono scattate tre denunce a Forte dei Marmi, dove una rapina violenta è stata compiuta ai danni di una donna durante un aperitivo nel centro cittadino. L’azione criminale è stata ricostruita grazie alle testimonianze e alle immagini di videosorveglianza, portando all’identificazione e al fermo dei responsabili sull’autostrada A1 in direzione Napoli.

La ricostruzione dei fatti: la rapina durante l’aperitivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattina del 22 maggio la centrale operativa del Commissariato di PS di Forte dei Marmi ha ricevuto una richiesta di intervento urgente per una rapina appena avvenuta. La vittima, una donna lituana di quarantasette anni, si trovava in un noto locale del centro insieme al figlio di sette anni, al marito e a un’amica, quando è stata avvicinata da un giovane con una maglietta hawaiana. L’uomo, dopo essersi posto di fronte alla donna, le ha afferrato il braccio e con rapidità e violenza le ha strappato dal polso un orologio Rolex Daytona di grande valore, rompendo il cinturino e facendola cadere dalla sedia nonostante le sue urla e la resistenza opposta.

L’intervento delle forze dell’ordine e le prime indagini

Immediatamente dopo la rapina, una Volante del Commissariato è giunta sul posto e sono state avviate le ricerche del responsabile, che era stato visto fuggire di corsa e salire su uno scooter guidato da un complice. Le ricerche sono state estese a tutto il territorio lucchese e alle province limitrofe, ma inizialmente dei fuggitivi non si è trovata traccia.

La Squadra Anticrimine del Commissariato dii Forte dei Marmi ha raccolto elementi utili alle indagini, tra cui le testimonianze della vittima e dell’amica, oltre alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Fondamentale è stata la collaborazione con la Polizia Locale, che ha contribuito all’analisi dei varchi e dei sistemi di controllo video, permettendo di individuare una macchina utilitaria utilizzata dai rapinatori per allontanarsi rapidamente da Forte dei Marmi.

L’inseguimento e il fermo sull’autostrada A1

Una dettagliata nota di ricerca è stata diramata a livello nazionale, con particolare attenzione al Servizio Polizia Stradale di Roma. I movimenti dell’auto sospetta sono stati monitorati sulle strade nazionali verso sud. Intorno alle 19.00, sull’autostrada A1 in direzione Napoli, la vettura con a bordo tre persone di origine campana è stata intercettata e fermata dagli agenti della Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Roma Nord, tra le uscite di Orte e Roma Nord. Durante il controllo e la perquisizione sono stati trovati gli indumenti utilizzati durante la rapina e, soprattutto, è stato recuperato il Rolex in oro dal valore dichiarato di oltre cinquantamila euro.

L’identificazione dei responsabili e la denuncia

Tutte le tre persone a bordo dell’auto sono risultate gravate da precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, in particolare rapina e furto. Sono state identificate e, nel frattempo, gli agenti del Commissariato di Forte dei Marmi hanno raccolto la denuncia dettagliata della donna, acquisendo anche il referto medico che attestava una lesione al polso con evidenti ematomi e graffi. La vittima, ancora molto provata dall’accaduto, ha riconosciuto il rapinatore attraverso un fascicolo fotografico.

Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi di prova anche a carico degli altri due soggetti coinvolti, ricostruendo la dinamica della rapina. Uno dei complici faceva da palo a bordo di uno scooter parcheggiato di fronte al bar, mentre l’altro aveva seguito la vittima e, dopo aver recuperato i complici, aveva guidato l’auto per la fuga. Tutti gli elementi raccolti sono stati messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, che ha disposto la denuncia a piede libero per “rapina aggravata in concorso” delle tre persone. L’orologio recuperato verrà restituito alla donna.

IPA