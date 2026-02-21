Le ultime ore di vita del bambino con il cuore bruciato, lo straziante racconto del cappellano dell'ospedale

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La storia del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo a cui è stato trapiantato il “cuore bruciato“, ha scosso l’Italia intera. Il piccolo è deceduto il 21 febbraio, all’ospedale Monaldi di Napoli. A raccontare le ultime strazianti ore vissute dal piccino e dalla sua famiglia è stato il cappellano del nosocomio, padre Alfredo Tortorella.

Bimbo con il “cuore bruciato”, le ultime ore di vita raccontate dal cappellano

“È morto tra le lacrime dei genitori. È stato un momento molto duro. Stamattina – ha spiegato il cappellano all’agenzia di stampa cattolica Sir – ero con la mamma del bambino, dalle 7.45 al suo capezzale, perché nella notte mi era giunto il sentore che si fosse aggravato”.

Tortorella ha quindi raccontato che ha avvisato l’arcivescovo Battaglia, il quale ha rinviato i suoi impegni per recarsi in ospedale. Nel giro di mezz’ora è arrivato dalla curia.

ANSA

Sono rimasti accanto a Domenico fino alla fine i genitori, la mamma Patrizia e il papà Antonio, i padrini di battesimo e i medici. “Siamo rimasti lì tutto il tempo – ha continuato don Alfredo -, fino a quando il bambino non è spirato, accanto alla madre. È entrato anche il papà ed è stato presente nel momento finale”.

Tortorella ha poi parlato di “storia tragica, che ha sconvolto non solo la famiglia ma l’intero Paese. È una triste storia, una storia brutta”.

Sul tema relativo a un presunto accanimento terapeutico, si è pronunciato in questi termini: “Io vivo all’interno del Monaldi tutti i giorni. Ho colto dall’esterno uno sfogo, sentenze di ogni tipo. Per chi sta dentro la prospettiva è diversa”.

“C’è una legge del 2017 che regola questi aspetti e non si può fare eutanasia. Non si può parlare di accanimento terapeutico quando non c’è, perché non è etico né morale”, ha detto l’ecclesiastico.

La madre Patrizia: “Voglio che mio figlio non sia dimenticato”

Il cappellano Tortorella ha parlato anche della madre del bimbo, Patrizia, descrivendola come una donna “molto forte”. Ha inoltre riferito che la mamma ha ripetuto più volte: “Voglio che mio figlio non sia dimenticato”.

“Stamattina – ha dichiarato sempre il cappellano – prima che arrivasse l’arcivescovo, le ho detto: noi non ci dimenticheremo di Domenico, ma non ci dimenticheremo neanche di te, perché hai dato un esempio di forza, di fortezza e di maternità. Tu sei mamma al cento per cento”.

Padre Tortorella: “I genitori non hanno mai polemizzato con i medici”

“Gli errori ci sono, ma sono gli stessi medici che per 2 anni gli hanno salvato la vita”, ha puntualizzato Tortorella, sottolineando che sia Patrizia sia il marito Antonio “non hanno mai avuto l’ardire di polemizzare”. E ancora: “Sono stati sempre di una grande dignità, anche perché i medici che oggi vengono messi in discussione sono gli stessi che in precedenza l’avevano salvato”.

Tortorella, con pieno spirito cristiano, ha evidenziato che “purtroppo gli errori ci sono, noi commettiamo errori. Molti di questi, a volte, sono fatali. E ne paghiamo lo scotto tutti quanti. Ma c’è un iter terapeutico e medico portato avanti in due anni e mezzo. Tutto questo va riconosciuto”.

Si aggrava la posizione dei medici

Con la morte di Domenico, si aggrava anche la posizione dei sei sanitari indagati, i quali si ritroveranno a rispondere di omicidio colposo e non più di lesioni colpose, reato finora contestato.