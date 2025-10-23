Le zanzare trovate in Islanda sono una conseguenza del cambiamento climatico e dell'aumento dei trasporti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In Islanda sono state identificate per la prima volta tre zanzare del genere Culiseta anulata. Si tratta del primo caso confermato registrato nel paese. La scoperta della zanzara si aggiunge al crescente numero di nuove specie di insetti identificate nel Paese nordico in tempi recenti, in parte a causa del riscaldamento climatico e dell’aumento dei trasporti.

La scoperta delle zanzare in Islanda

Tra il 16 e il 18 ottobre, tre mosche sono apparse su un nastro utilizzato per attirare le farfalle nella fattoria Kiðafelli a Kjós, in Islanda.

Le mosche sono state inviate all’Istituto Islandese di Storia Naturale allo scopo di poterle analizzare. Lì si è scoperto che si trattava di due femmine e un maschio di zanzare del genere Culiseta annulata. È il primo caso confermato di questa specie registrato nel Paese.

Natt.is

Le zanzare ritrovate in Islanda.

Cosa sono le zanzare Culiseta anulata trovate in Islanda

La zanzara Culiseta anulata è una grande zanzara diffusa in tutto il continente europeo, inclusi i paesi nordici e il Regno Unito. Si è adattata a un clima freddo, sopravvivendo all’inverno da adulta e poi rifugiandosi in rifugi, come per esempio gli scantinati.

Punge ma, come riportato da natt.is, non è ritenuta pericolosa per l’uomo poiché non è portatrice di infezioni note in queste aree.

Come e perché le zanzare sono arrivate in Islanda

La nuova scoperta sulle zanzare del genere Culiseta anulata in Islanda si va ad aggiungere al crescente numero di nuove specie di insetti identificate nel Paese nordico negli ultimi anni, in parte a causa del riscaldamento climatico e dell’aumento dei trasporti.

Allo stato attuale, per quanto riguarda questo caso specifico, non è ancora chiaro come le zanzare siano arrivate in Islanda, ma è probabile che siano state trasportate lì da un carico.

Non è certo neanche se le zanzare si siano stabilite in Islanda in modo permanente, ma tutto lascia pensare che possano sopravvivere alle condizioni climatiche del Paese nordico.

L’Istituto di Storia Naturale continuerà a monitorare gli sviluppi e ha lanciato un appello ai cittadini invitandoli a inviare foto o campioni qualora venissero avvistati insetti simili a zanzare in altre parti dell’Islanda.