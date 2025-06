Lea Gavino e il riscatto con Skam Italia, dai denti storti agli amori tossici: "Brave a fingere che vada bene"

C’è una verità che Lea Gavino non ha paura di dire: la consapevolezza, da sola, non salva. Non basta sapere di essere in una relazione tossica per uscirne. Non basta essere bravi per piacere a tutti. Non basta essere belli per lavorare. Attrice classe 1997, nota al grande pubblico per il ruolo di Viola in Skam Italia (su Rai 2 dal 6 giugno in seconda serata) e per le interpretazioni intense in L’ombra di Caravaggio di Michele Placido e Una storia nera con Letizia Casta, Lea Gavino è una voce che spiazza per lucidità e umanità. La rivedremo in autunno anche in L’avvocato Guerrieri, la serie di Rai 1 a fianco di Alessandro Gassmann. L’intervista concessa a Virgilio Notizie durante l’On Air Festival a Palermo.

Stella Adler diceva che per fare l’attore servono l’anima di una rosa e la pelle di un rinoceronte. Cosa ti fa ancora paura in questo mestiere, e cosa invece hai imparato a lasciarti scivolare addosso?

“Io direi che ci vuole l’anima di un rinoceronte e… la pelle di una rosa. Perché bisogna essere aperti, sensibili, pronti ad accogliere tutto. Ma senza farsi troppo travolgere. È un lavoro rischioso, un gioco pericoloso se vuoi, ma se non ci entri fino in fondo, allora stai solo facendo finta. Mi fa paura ancora l’esposizione, la socialità forzata, il dover lavorare sempre in mezzo a tanta gente. Ho paura del giudizio, di non piacere. All’inizio, per esempio, faticavo molto con il mio aspetto fisico: ‘Non sei abbastanza bella per questo’, ‘Non sei abbastanza brutta per quell’altro’. Poi ho imparato a fregarmene. Ecco, quello oggi mi scivola addosso”.

C’è stato un momento preciso in cui è avvenuto lo switch?

“Sì, quando lavoravo a Skam, il regista Tiziano Russo stava valutando se farmi mettere l’apparecchio. Avevo i denti un po’ storti. E lui mi disse: ‘Io ti ho scelta proprio per quelli. Sono bellissimi così. Ti rendono unica’. Lì ho fatto pace con me stessa”.

In Skam si affrontano temi duri, come l’accettazione di sé: cosa ha lasciato quel lavoro a Lea Gavino?

“Ogni personaggio che ho interpretato mi ha insegnato qualcosa. Viola era dolce, e io in quel periodo non lo ero affatto: ho scoperto il mio lato tenero. Artemisia Gentileschi, nel film L’ombra di Caravaggio, mi ha fatto capire che la fragilità non è debolezza. E Rosa, in Una storia nera, mi ha confermato che il legame fraterno può superare tutto”.

Com’è stato ritornare a interpretare Viola in Skam dopo due anni per l’ultima stagione?

“Difficilissimo. Per me il suo percorso era finito e non avrei voluto più riaprirlo: non perché non amassi il personaggio… non sapevo semmai cosa potessi restituirle ‘di nuovo’. Sentivo che era cambiata, ma sullo schermo sembrava tutto uguale, come se il tempo non fosse mai passato. È stato destabilizzante. Ma anche una lezione: mettersi a disposizione, anche come personaggio secondario, è parte del nostro mestiere. Skam è stata davvero una scuola”.

Fonte foto: US: Rai Lea Gavino sul set di Skam

Parlando di Una storia nera, come vive Lea Gavino, da donna, il confine tra amore e tossicità in una relazione? Sei in grado di riconoscere le red flags?

“Non credo di avere la risposta. A volte ero consapevole di essere in una relazione tossica e ci sono rimasta lo stesso. La consapevolezza non è sempre una via d’uscita. Per questo ho apprezzato tanto l’interpretazione di Letizia Casta nel film: una donna consapevole, intelligente, che subisce violenza domestica ma non si autocommisera. L’idea che chi subisce sia ‘poverina’ è pericolosa. Siamo bravissime a fingere che vada tutto bene. E lì sta il vero problema, nella capacità totalmente naturale delle donne di celare e coprire”.

Fonte foto: US: Medusa Film Lea Gavino e Laetitia Casta nel film “Una storia nera”

Lavorare con Letizia Casta ti ha lasciato qualcosa?

“Moltissimo. Ho sempre avuto a che fare con figure maschili nei miei lavori. Ma Letizia ha un’eleganza guerriera, una dolcezza tagliente. È stata un’insegnante sul set, mai scontata. Ho imparato a fare scelte più audaci e meno scontate grazie a lei. Per la prima volta, dopo essermi confrontata sul set con tanti uomini, ho potuto sperimentare un rapporto femminile molto forte come quello tra madre e figlia”.

I social oggi sono quasi obbligatori. Cosa scegli di mostrare e cosa invece preferisci proteggere?

“Prima mostravo soprattutto il mio lavoro. Ma ora ho smesso di filtrare troppo: il mio profilo rimane pur sempre una vetrina di chi sono. E non posso dunque raccontare solo la mia professione o pensare che una foto al mare con gli amici non sia ‘professionale’. Uso Instagram come se avessi dieci follower: se sono con gli amici e sto bene, lo pubblico. I social sono quello che una volta erano gli album di fotografie: istantanee che rimarranno nel tempo e che tra venti o trent’anni ci ricorderanno scorrendole chi eravamo. Non voglio che diventi uno stress”.

Hai imparato a proteggerti dalle forti critiche che spesso arrivano sui social?

“Mai avuto hater finora. Forse una volta un messaggio cattivo, ma non mi ha toccata. Diverso è nell’ambito lavorativo, dove succede spesso che si venga additati da persone più ‘potenti’ di te. Mi ha ferita ad esempio quando hanno detto di me che ‘si vedeva che venivo da un contesto borghese’. Non era per come recitavo, ma per come mi presentavo: un giudizio sulla persona e non sull’attrice che non corrisponde al vero. Ho faticato tanto, non vengo da un contesto agiato. Mi fa arrabbiare essere etichettata per la zona di Roma in cui ho vissuto da ragazzina o essere giudicata per quello che sono come persona da chi non mi conosce”.

L’attesa tra un lavoro e l’altro fa è nel dna di un attore. Come la vivi oggi?

“In passato, la vivevo male. Adesso no. Amo fare l’attrice, ma non voglio fare solo questo. Insegno recitazione a bambini di 12 anni, adorabili e terribili allo stesso tempo! Scrivo musica, canto, bevo birre con gli amici, faccio passeggiate e sono contenta. Cerco di non prosciugare il conto in banca nell’attesa del prossimo ruolo, e vivo”.

Fonte foto: US: 01 Distribution Lea Gavino nel film “L’ombra di Caravaggio”

Tu e tuo fratello Damiano, volto della serie Un professore, siete entrambi attori. Vi criticate mai a vicenda?

“Siamo molto rispettosi l’uno dell’altro. Quando ci diciamo che una scena è venuta male, usiamo il nostro codice: fake it for fake it, parafrasando un altro celebre modo di dire. È il nostro modo ironico per dire: questa non è passata. Ma ci stimiamo molto e, anche se non sempre sembra, ci somigliamo molto. In una scena, rivedendomi, ho pensato: ‘Oddio, ma queste vene sono le sue!’: ci influenziamo senza nemmeno accorgercene”.

Hai lavorato in L’ombra di Caravaggio con Michele Placido, un regista lontano dalla tua generazione. Che esperienza è stata?

“Incredibile. Michele Placido è fuoco puro, dalla punta dei piedi ai capelli bianchi. Mi dava indicazioni chiarissime, e io mi sentivo inadeguata, non avevo idea di come restituirgli tutta quella sua passione che mi stava rimbalzando addosso con così tanta chiarezza. Era come correre una maratona di 42 km a cento all’ora, con lui che ti incita e con te che senti l’ansia di non essere abbastanza adeguata alle sue richieste. Ho lottato con la mia voglia di sabotarmi, ero ancora al mio primo anno di studi, ma ho resistito. Michele Placido è uno che ha fame d’arte vera. Mi ha scritto dopo aver letto un’intervista dove parlavo di lui: ‘Mi hai descritto benissimo, perché sei stata onesta’. Lui è rock, scorretto, disubbidiente, innovativo, con tanta passione per il suo lavoro, per l’arte, per il cinema: non ne ho più incontrati così…”.