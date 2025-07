Leandro Castan racconta il calvario del tumore e attacca Spalletti: "Mi fece vedere una foto e crollai"

Leandro Castan, ex giocatore brasiliano della Roma, ha raccontato il calvario vissuto dopo che gli è stato trovato un tumore al cervello. La sua vita è cambiata nel 2014. Era nel pieno della carriera, aveva 28 anni e vestiva i colori giallorossi. La diagnosi terribile lo fece crollare. Oggi studia per fare l’allenatore. In una lunga intervista, oltre a narrare il suo percorso, ha avuto parole dure nei confronti di Luciano Spalletti.

Leandro Castan racconta il suo calvario dopo la diagnosi di tumore al cervello

Il 13 settembre 2014 Castan stava giocando il match Empoli-Roma. Esce a fine primo tempo. Da allora non lo si vedrà per molto sui campi da calcio.

“In quei 15’ è finita la mia carriera – ha raccontato in un’intervista concessa al Corriere della Sera -. È morta una parte di me. Durante il riscaldamento ho sentito un fastidio al flessore. Al termine del primo tempo Maicon ha avvisato Rudi Garcia: “Castan non sta bene”. Sono stato sostituito”.

Tornato a casa, ha iniziato a non stare bene. La mattina successiva la situazione è peggiorata. Ha iniziato ad avvertire dei giramenti di testa ed è andato in ospedale dove ha effettuato una risonanza magnetica. L’esito, però, non gli è subito stato rivelato.

“Il dottore del club – ha riferito il brasiliano – era preoccupato, ma non mi diceva cosa avessi. Mai avrei pensato di poter vivere qualcosa di simile. I primi 15 giorni furono terribili. Non mi reggevo in piedi, vomitavo molto, avevo perso 20 kg. Ero senza forze. All’inizio la Roma ha scelto di nascondere tutto. Ho deciso di isolarmi e togliere i social. Ma un giorno ho guardato il telefono”.

Nel guardare il cellulare vide sui social un articolo in cui si sosteneva che avesse un tumore. Secondo la versione di Castan, medici e società non gli avevano detto nulla. Ed era vero che aveva un cancro.

“Dopo settimane – ha raccontato – mi hanno comunicato che avevo un cavernoma cerebrale. Avrei dovuto dire addio al calcio. Nella mia testa è sceso il buio. Ero confuso. Arrivato in clinica mi hanno spiegato la situazione: “Se prendi una botta durante una partita ti potrebbe partire un’emorragia cerebrale e potresti morire. O smetti o ti operi”. Mi avrebbero dovuto aprire la testa”.

Castan fu messo al corrente che l’intervento sarebbe stato pericoloso. Decise di non operarsi: “Ricordo che quello stesso giorno, tornato a casa mia moglie mi ha detto che sarei diventato di nuovo papà. Un segnale di Dio”.

Il brasiliano, sull’operazione, ha poi cambiato idea mentre stava guardando in tv una partita della Roma: “Mi è scattato qualcosa. Non volevo smettere. Il dottore mi aveva proposto di vedersi dopo le vacanze di Natale, io non potevo aspettare. Dopo una settimana ero in sala operatoria“. L’intervento andò bene.

A questo punto ha speso parole di ringraziamento per quello che hanno fatto per lui i tifosi, Sabatini, i suoi compagni e diversi colleghi nel mondo del calcio. “Mi hanno offerto le cure migliori, mi hanno pagato gli stipendi e rinnovato un contratto anche senza giocare”, ha sottolineato Castan, in riferimento al club giallorosso.

I mesi difficili dopo l’intervento e l’attacco a Spalletti

Dopo l’intervento, ha vissuto mesi difficili. Ha dovuto nuovamente imparare a vivere: “All’inizio faticavo a prendere un bicchiere su un tavolo. O se mi guardavo i piedi non riuscivo a muoverli. Ma il vero problema non è stata la quotidianità, ma il calcio“.

Riprese pian piano ad allenarsi con i compagni della Roma. Allora in panchina c’era Rudi Garcia. Dichiarazioni di stima per il tecnico francese: “Mi ha sempre protetto, un secondo padre”.

ANSA Leandro Castan e Rudi Garcia

“Con Spalletti – ha aggiunto – ho fatto più fatica. Ero rientrato dall’operazione. Prima della partita contro l’Hellas mi aveva chiamato in ufficio dicendomi che voleva rivedere il vecchio Castan. “Va bene, ma ho bisogno di giocare”, la mia risposta. Contro il Verona sono tornato titolare, giocando però una delle mie peggiori partite. Nei giorni successivi mi ha richiamato in ufficio, mostrandomi una foto del Frosinone. “Il tuo livello è questo, non puoi giocare qui. Tu con me non giochi più”. Mi è crollato il mondo addosso”.

Cosa fa oggi l’ex calciatore della Roma

Castan ha poi giocato con la maglia del Torino e del Cagliari. Infine ha concluso la carriera in patria, vestendo i colori del Vasco Da Gama e del Guarani.

Ora sta studiando per diventare allenatore: “Mi piace stare in campo, sentire l’odore dell’erba, entrare in contatto con i ragazzi. Non è ancora finito il mio momento. C’è un’altra vita nel calcio per Leandro Castan. Ho provato a stare lontano dal pallone, ma non ce l’ho fatta”.