Lebbra in Croazia dopo oltre 30 anni, positivo un lavoratore del Nepal arrivato due anni prima con la famiglia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In Croazia è stato confermato un caso di lebbra, il primo in oltre 30 anni. L’Ospedale Clinico di Spalato ha annunciato che l’infezione è stata diagnosticata in un lavoratore nepalese, che si trova in cura a casa. Mirela Pavicic Ivelja, responsabile del reparto di Malattie infettive, ha dichiarato che non c’è alcun motivo di panico o stigmatizzazione nei confronti dei lavoratori stranieri, anche in considerazione del fatto che “il rischio di trasmissione della malattia tramite il contatto sociale è basso”.

Primo caso di lebbra in Croazia dopo oltre 30 anni

Un caso di lebbra è stato registrato in Croazia per la prima volta in oltre 30 anni. L’Ospedale Clinico di Spalato ha reso noto che l’infezione è stata diagnosticata in un lavoratore nepalese, che è in cura a casa.

Stando a quanto riportato da Croatiaweek, il lavoratore nepalese al quale è stata diagnosticata la lebbra vive in Croazia da due anni con la sua famiglia.

ANSA

In Croazia è stato confermato un caso di lebbra, il primo in oltre 30 anni.

Rischio epidemia in Croazia? Cosa dicono i medici

Mirela Pavicic Ivelja, responsabile del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Clinico di Spalato, ha tranquillizzato la popolazione croata in un messaggio diffuso dall’emittente statale HRT, spiegando che non c’è motivo di panico o stigmatizzazione nei confronti dei lavoratori stranieri: “Il rischio di trasmissione della malattia tramite il contatto sociale è basso e non rappresenta un pericolo per la popolazione più ampia”.

La posizione è condivisa da Bruno Baršić, specialista in malattie infettive dell’Ospedale Clinico di Dubrava, che a 24Sata ha detto: “Per infettarsi è necessario un contatto prolungato e stretto, come vivere nella stessa casa, dormire nello stesso letto e in condizioni di vita precarie. Di certo non si può prendere la lebbra da qualcuno per strada. Questa non è un’epidemia. Non c’è pericolo che la malattia si diffonda”.

Lebbra in Croazia, le parole della ministra della Salute

La ministra della Salute croata Irena Hrstic ha dichiarato all’agenzia di stampa HINA che il ritorno della lebbra è “una conseguenza di una grave migrazione che esiste in tutto il mondo, inclusa la Repubblica di Croazia”.

Secondo la ministra, quello emerso in Croazia è un caso isolato correttamente identificato dai medici.

Hrstic ha riferito inoltre che le persone che erano state a contatto con il paziente hanno ricevuto un trattamento adeguato, ribadendo che non c’è motivo di stigmatizzazione o panico e assicurando che saranno introdotti controlli sanitari più severi per i lavoratori stranieri.