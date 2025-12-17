Lebbra Romania, due casi accertati a Cluj e altri due sospetti: sono donne che lavorano in un centro benessere

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sembrava una malattia relegata al passato, ma dopo decenni si torna a parlare di lebbra in Europa, con casi confermati in Romania e Croazia. In Romania sono due i casi accertati e altri due sospetti: sono tutte donne che lavorano in un centro benessere a Cluj. Le autorità sanitarie romene fanno sapere che si tratta di contagi d’importazione: il contagio sarebbe avvenuto in Indonesia, dove due delle giovani coinvolte, sorelle, erano tornate per diversi giorni per il funerale del padre.

Due casi accertati di lebbra in Romania

Nei giorni scorsi, per la prima volta dal 1981, sono stati accertati in Romania due casi di lebbra.

Si tratta di due sorelle di 21 e 25 anni di origini indonesiane che lavorano in un centro benessere nella città di Cluj-Napoca.

Per la stessa malattia sono in corso gli esami per altre due lavoratrici della stessa struttura.

Il centro massaggi è stato temporaneamente chiuso e sottoposto a una sanificazione completa dei locali.

Sono lavoratrici in un centro benessere a Cluj

Il ministro della Sanità rumeno Alexandru Rogobete ha spiegato che si tratta di casi di contagio d’importazione.

I due casi confermati di lebbra riguardano due sorelle di 21 e 25 anni che erano andate all’ospedale alla fine di novembre con i primi sintomi della malattia.

A settembre le due ragazze erano tornate in patria in Indonesia per il funerale del padre e per stare un po’ con la madre, a cui poi è stata diagnostica la lebbra.

Il contagio sarebbe avvenuto in quei giorni, stando a stretto contatto con la madre.

I rischi per i clienti

Il ministro Rogobete ha tenuto a rassicurare i cittadini romeni, affermando che non c’è alcuna allerta sanitaria: “Stiamo monitorando e controllando la situazione”.

E ha anche spiegato che i clienti e tutti coloro che frequentano il centro benessere dove sono emersi i casi possono stare tranquilli, “non devono preoccuparsi né sottoporsi a controlli”.

Per contrarre la lebbra è necessario un contatto prolungato, dalle due alle quattro settimane: “Una singola sessione di massaggio non può trasmettere facilmente questa malattia”.

Cos’è la lebbra e come si trasmette

La lebbra, conosciuta anche come morbo di Hansen, è una malattia infettiva cronica causata dal batterio Mycobacterium leprae.

La malattia colpisce la pelle, i nervi periferici, le mucose delle vie respiratorie superiori e a volte anche gli occhi.

Ha un decorso molto lento: se non curata può diventare deturpante e invalidante, ma non è mortale.

La lebbra si trasmette principalmente attraverso goccioline respiratorie emesse con tosse o starnuti.

Serve però un contatto piuttosto prolungato con una persona infetta perché avvenga un contagio.

La lebbra è ancora presente in più di 120 Paesi, soprattutto in alcune aree dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina.