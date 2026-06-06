LeBron James gioca a golf a Capri e le palline finiscono in acqua, ira del Codacons e quanto rischia di multa

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Bufera su LeBron James che sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Capri: Il fuoriclasse americano Nba ha pubblicato sui social un video in cui si è ripreso mentre gioca a golf sul suo yacht con vista sui faraglioni. In particolare, dai filmati, lo si nota mentre spedisce le palline in acqua. Legambiente ha chiesto chiarimenti al campione, mentre il Codacons ha fatto sapere di avere intenzione di presentare una denuncia per quanto accaduto.

Capri, bufera su Lebron James che gioca a golf in mare

Il fatto è avvenuto alla vigilia della Giornata mondiale dell’ambiente 2026, ricorrenza celebrata il 5 giugno. Non appena il video è diventato virale, è scattata un’ondata di indignazione. Furibondi gli ambientalisti e alcuni residenti di Capri nel vedere James colpire le palline dal suo yacht e farle finire nella riserva marina.

Legambiente ha lanciato un appello a LeBron chiedendo di “preservare il patrimonio unico di Capri” non concedendosi azioni che possano innescare fenomeni di emulazione o che possano far pensare che “tutto sia permesso ai turisti”.

ANSA

Il Codacons pronto a denunciare la stella Nba: “Cosa indegna”

Il Codacons Campania ha chiesto l’intervento della Procura di Napoli per “accertare se siano state usate palline biodegradabili”. L’associazione dei consumatori ha aggiunto che l’atleta potrebbe aver creato “un serio danno ambientale in un’area naturale protetta”.

“È una cosa indegna e vergognosa”, ha tuonato il presidente dell’ente Matteo Marchetti, aggiungendo che “il fatto sarà denunciato alla Procura di Napoli, che dovrà procedere necessariamente per il reato di inquinamento ambientale”. In alternativa LeBron o chi per lui dovrebbe “recuperare tutte le palline” che sono finite in mare.

Il Codacons Campania ha reso noto che depositerà una denuncia “ai sensi dell’art.452 bis c.p.” che punisce “con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 10mila a euro 100mila chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.

Marchetti ha infine dichiarato di provare “sgomento di fronte a tale sfrontatezza ed offesa alla natura, e non perché Capri è italiana, ma perché la natura e la sua bellezza vanno rispettate sempre, sia in Italia che altrove. Guai se non intervenissimo subito”.

Il dubbio: palline biodegradabili o no?

Dal video in questione sembra chiaro che le palline siano finite nella riserva marina. Non si capisce invece di che materiale siano fatte.

Nel mondo del golf esistono da tempo palline biodegradabili messe in commercio appositamente per essere usate in mare, nei laghi o in altre aree acquatiche.

Si tratta di prodotti che spesso vengono usati durante gli eventi promozionali o le esibizioni. Sono realizzati con materiali particolari in grado di dissolversi nell’acqua senza inquinarla. Alcuni modelli sono persino fatti con composti che possono tramutarsi in alimentazione per la fauna marina.