Lecce, 29enne arrestato per stalking verso l'ex: “Accendo una bombola a gas e ti butto dentro la casa”

Un cittadino italiano di ventinove anni è stato arrestato a Lecce per stalking nei confronti della sua ex compagna. L’arresto è avvenuto ieri, in seguito a una misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce.

Denuncia e prove schiaccianti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi una donna di ventinove anni, residente in un comune della provincia di Lecce, si è presentata presso l’ufficio denunce della Questura di Lecce. La donna ha riferito di essere vittima di continue aggressioni e vessazioni da parte del suo ex compagno. Nonostante la coppia avesse avuto un bambino pochi mesi fa, la donna è stata costretta a interrompere la relazione e ad allontanarsi dalla casa in cui convivevano, temendo per la sua sicurezza.

Minacce di morte

In sede di denuncia, la donna ha consegnato file audio contenenti gravi minacce di morte proferite dall’uomo nei suoi confronti e verso i suoi familiari. Frasi come “ti spacco la testa” e “accendo una bombola a gas e ti butto dentro la casa” sono solo alcune delle minacce che l’uomo ha rivolto alla sua ex compagna.

Intervento della giustizia

In considerazione della gravità dei fatti, la procura ha richiesto e ottenuto dal Giudice delle Indagini Preliminari l’emissione della misura cautelare in carcere. L’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Fonte foto: IPA