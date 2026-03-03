Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per usura aggravata dal metodo mafioso dalla Polizia di Stato nelle prime ore del mattino a Lecce: un pregiudicato di Mesagne è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, al termine di un’articolata indagine che ha permesso di ricostruire un sistema di prestiti a tassi usurari protrattosi dal 2020 al giugno 2025.

Le indagini coordinate dalla DDA di Lecce

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di una lunga attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mesagne. Gli accertamenti sono iniziati nell’ottobre 2024 e si sono conclusi nei giorni scorsi, portando alla luce un sistema di usura che avrebbe coinvolto più vittime e visto l’impiego di metodi mafiosi per la riscossione dei crediti.

Il sistema usuraio: prestiti e minacce

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo arrestato – già condannato in passato per associazione mafiosa – avrebbe sfruttato la forza d’intimidazione derivante dal proprio legame con la criminalità organizzata per imporre alle vittime la restituzione di somme di denaro a tassi esorbitanti. In particolare, in un caso, a fronte di un prestito di 2.500 euro, sono stati pretesi interessi per oltre 20.000 euro, con un tasso del 192% e un Teg del 493%. In un altro episodio, per un prestito di 3.000 euro, la vittima si è trovata costretta a restituire 24.000 euro, corrispondenti a un tasso del 180% e un Teg del 435%.

Modalità di riscossione e pressioni sulle vittime

Le modalità di riscossione degli interessi prevedevano il versamento mensile di circa 400 euro, cifra che poteva salire a 600 euro in caso di ritardi nei pagamenti. Il denaro veniva consegnato in contanti, depositato direttamente nella cassetta delle lettere dell’abitazione dell’arrestato. A garanzia del debito, le vittime erano obbligate a firmare cambiali in bianco, successivamente rinvenute e sequestrate dagli agenti durante le perquisizioni. Solo il pagamento dell’intero capitale iniziale in un’unica soluzione consentiva alle vittime di estinguere il debito contratto.

Le prove raccolte dagli investigatori

Le indagini sono state condotte sia con metodi tradizionali, come osservazioni e pedinamenti, sia attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali. Dalle conversazioni captate è emerso che l’indagato considerava l’usura una vera e propria attività professionale, vantandosi con i familiari della propria abilità nel moltiplicare i profitti illeciti. In più occasioni, i ritardi nei pagamenti venivano sanzionati con minacce di ritorsioni e con il richiamo all’intervento di esponenti della criminalità organizzata, a conferma della spregiudicatezza del soggetto coinvolto.

L’arresto e la situazione giudiziaria

Al termine delle formalità di rito, l’uomo arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Brindisi, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA