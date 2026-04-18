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È di cinque persone denunciate il bilancio di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato su una truffa bancaria ai danni di un cittadino galatinese, realizzata tramite la tecnica del “vishing”. L’operazione è stata portata a termine nel febbraio del 2025, quando la vittima si è rivolta alle autorità dopo aver subito un ingente ammanco dal proprio conto corrente. Gli autori, residenti tra Napoli e l’hinterland, sono stati identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria al termine di un’indagine durata circa un anno.

La tecnica del vishing: come è avvenuta la truffa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo la denuncia presentata da un cittadino presso il Commissariato di P.S. di Galatina. L’uomo, accortosi di un ammanco quasi totale dal proprio conto corrente, ha raccontato agli agenti di essere stato vittima di un sofisticato raggiro telefonico.

La truffa ha avuto origine da un SMS apparentemente inviato dalla banca della vittima. Nel messaggio si segnalava un presunto bonifico in uscita e si invitava il destinatario, qualora non avesse autorizzato l’operazione, a contattare urgentemente un numero telefonico indicato. Preoccupato, il cittadino ha chiamato il numero riportato, finendo così nella rete dei truffatori. Questi ultimi, fingendosi operatori bancari, sono riusciti a ottenere informazioni sensibili e ad autorizzare operazioni non dovute.

I responsabili e il modus operandi

Gli autori della truffa sono cinque persone residenti a Napoli e nell’hinterland: un uomo di 22 anni, un uomo di 54 anni, una donna di 22 anni, una donna di 25 anni e un uomo di 39 anni. Tre di loro risultano già pregiudicati per reati analoghi. In poche operazioni, i denunciati hanno disposto bonifici per oltre 13.000 euro, trasferendo il denaro su cinque diverse carte prepagate, ciascuna associata a un proprio IBAN.

Le indagini e il sequestro dei conti

Le indagini, condotte dagli agenti della Questura di Lecce in servizio presso il Commissariato di Galatina, sono durate circa un anno. Gli investigatori hanno ricostruito la rete di movimenti sospetti e richiesto il sequestro dei cinque conti collegati alle carte prepagate, nel tentativo di bloccare il flusso di denaro e identificare i responsabili. Grazie anche alla collaborazione della Questura partenopea, i titolari dei conti sono stati identificati e tutti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Cos’è il vishing e come difendersi

Il “vishing” è una particolare forma di truffa telefonica in cui i criminali si spacciano per operatori affidabili, come la banca, un gestore telefonico o persino le Forze dell’Ordine. L’obiettivo è convincere la vittima a fornire dati personali, codici di sicurezza o ad autorizzare operazioni bancarie che consentono ai truffatori di sottrarre denaro. Solitamente, la vittima viene contattata tramite telefono o indotta a chiamare un numero fasullo dopo aver ricevuto un SMS apparentemente autentico. Durante la conversazione, i malviventi utilizzano toni allarmanti, linguaggio tecnico e riferimenti credibili per guadagnare la fiducia della persona e indurla a compiere azioni rischiose per il proprio conto.

I consigli della Polizia di Stato

La Polizia di Stato invita i cittadini a non fornire mai dati personali o bancari telefonicamente e a rivolgersi sempre ai canali ufficiali della propria banca in caso di dubbi o comunicazioni sospette. Nessuna banca o istituzione pubblica richiede codici, password o autorizzazioni tramite telefono. In caso di sospetti, è consigliabile chiudere la chiamata e contattare direttamente la propria banca o le forze dell’ordine attraverso i canali ufficiali.

Il contesto territoriale

L’operazione, che ha visto la collaborazione tra la Questura di Lecce e quella partenopea, si è conclusa con la denuncia dei responsabili e il sequestro dei conti coinvolti. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di ricostruire la rete dei movimenti sospetti e di fermare il flusso illecito di denaro. Per ulteriori dettagli sulla città di Lecce, è possibile consultare i portali informativi dedicati.

IPA