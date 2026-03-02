Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione di cocaina ai fini di spaccio, questo il bilancio dei controlli straordinari condotti dalla Polizia di Stato nella provincia di Lecce durante la scorsa settimana. L’operazione, coordinata dal Questore dr. Giampietro Lionetti, è stata indirizzata alla prevenzione dei reati predatori e dei furti, con particolare attenzione alle aree considerate a più alta densità criminale.

Controlli straordinari in provincia di Lecce

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato la settimana appena trascorsa ha visto l’intensificazione dei servizi di controllo in diverse zone del territorio salentino.

Le attività sono state pianificate dal Questore della provincia di Lecce e hanno coinvolto numerosi reparti della Polizia di Stato, sia info-investigativi che operativi. Gli agenti hanno operato in sinergia per garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati, con particolare attenzione alle aree urbane e periferiche delle città di Lecce, Gallipoli, Nardò e Copertino.

Obiettivi e modalità operative dei servizi

I servizi straordinari sono stati indirizzati alla prevenzione dei reati predatori, dei furti in appartamento e alla tutela di obiettivi sensibili come uffici postali, sportelli bancari ed esercizi commerciali.

Non sono stati trascurati i luoghi frequentati da persone potenzialmente in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica. Il controllo del territorio è stato garantito da un’attività capillare delle volanti, che hanno presidiato sia i centri cittadini che le zone periferiche.

Numeri dei controlli effettuati

Nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 1° marzo sono state sottoposte a identificazione 4098 persone e controllati 1814 veicoli su tutto il territorio salentino.

Gli equipaggi hanno presidiato la stazione ferroviaria di Lecce e intensificato i servizi di ordine e sicurezza pubblica, con particolare attenzione alle zone periferiche della città e dell’hinterland.

Controlli amministrativi e sanzioni

I servizi di controllo amministrativo, svolti in collaborazione con la Polizia locale, hanno interessato diverse vie cittadine tra cui via Maremonti, piazza Castromediano, via F. D’Aragona, via Umberto I, via Cairoli, via Paladini, via Leuca, via Don Bosco, via D. Birago, via Reale e via Imperatore Adriano.

In seguito ai controlli, è stato contestato un verbale per occupazione abusiva di suolo pubblico e due verbali per vendita di alcolici oltre l’orario consentito. Inoltre, nelle zone di via Scotellaro, via Siracusa e via Lucca, sono stati effettuati controlli presso tre bar.

L’arresto a Tuglie: i dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, durante la settimana scorsa la Squadra Mobile della Questura di Lecce ha portato a termine un’importante operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. A Tuglie un giovane incensurato di 32 anni, residente nella località, è stato arrestato dopo essere stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare.

Gli agenti hanno rinvenuto circa 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato e il 32enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero di turno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Presunzione di innocenza e rispetto dei diritti

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti a indagini o imputati.

Le informazioni sul procedimento penale in corso sono state fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Il bilancio complessivo dei controlli

L’operazione straordinaria di controllo del territorio ha permesso di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree a rischio, prevenendo reati e garantendo maggiore sicurezza ai cittadini.

L’arresto del 32enne a Tuglie rappresenta un risultato significativo nell’ambito della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Lecce.

IPA