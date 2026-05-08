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È stata disposta la custodia cautelare in carcere per una donna di 35 anni originaria di Galatina, già sottoposta agli arresti domiciliari per furto in un supermercato. Il provvedimento è stato adottato dall’Autorità Giudiziaria dopo che la donna è stata sorpresa fuori dalla propria abitazione, violando le prescrizioni imposte dalla misura restrittiva.

I fatti: dalla misura alternativa alla custodia in carcere

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio che ha portato all’aggravamento della misura cautelare risale alla sera del 28 aprile 2026, quando una volante del Commissariato di P.S. di Galatina ha intercettato la donna in strada, in compagnia di un’altra persona. La donna, che si trovava agli arresti domiciliari dal 22 aprile per furto, ha tentato di eludere il controllo fornendo false generalità agli agenti, approfittando del fatto di non essere ancora conosciuta dagli operatori di polizia locali.

L’Autorità Giudiziaria aveva inizialmente disposto per la donna la misura degli arresti domiciliari, in seguito a un episodio di furto avvenuto in un supermercato. Tuttavia, la situazione si è aggravata quando, nella tarda serata del 28 aprile 2026, la donna è stata sorpresa fuori dalla propria abitazione, violando così le condizioni della misura cautelare. In quell’occasione, la donna era accompagnata da un’altra persona, anch’essa nota alle forze dell’ordine e destinataria di un Avviso Orale emesso dal Questore della Provincia di Lecce.

Il tentativo di eludere le responsabilità

Durante il controllo, la donna ha cercato di sottrarsi alle proprie responsabilità fornendo false generalità agli agenti. Questo tentativo, però, non è servito a evitare le conseguenze: il giorno successivo, la stessa unità operativa ha effettuato un nuovo controllo presso il domicilio della 35enne, riconoscendola senza alcun dubbio come la persona fermata la sera precedente. Gli agenti hanno così potuto confermare la violazione della misura cautelare e la fornitura di false attestazioni a Pubblico Ufficiale.

Le conseguenze: aggravamento della misura cautelare

Alla luce degli elementi raccolti, la donna è stata deferita in stato di libertà per i reati di evasione e false attestazioni a Pubblico Ufficiale. L’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto, ha deciso di aggravare la misura cautelare, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Dopo il completamento degli adempimenti di rito, la donna è stata trasferita presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce.

IPA