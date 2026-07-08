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Un uomo di 62 anni è stato deferito in stato di libertà per danneggiamento a seguito di incendio all’interno di una proprietà privata nella provincia di Lecce. L’episodio è stato ricostruito grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini della Polizia di Stato, che hanno permesso di identificare il responsabile. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di aver appiccato il fuoco a una cassetta di legno nell’uliveto, agendo con totale disprezzo del pericolo e causando danni effettivi alla proprietà.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è scattato nella mattinata di ieri, dopo la querela presentata dalla proprietaria di un fondo agricolo adibito a uliveto. La donna aveva denunciato un episodio di incendio che aveva provocato danni alla sua proprietà privata. La Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Otranto ha avviato immediatamente le attività investigative per risalire all’autore del gesto.

Il ruolo delle immagini di videosorveglianza

Le indagini hanno potuto contare su un elemento chiave: le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati all’ingresso del terreno. I filmati hanno immortalato l’autore del gesto mentre transitava a bordo di un ciclomotore all’interno dell’uliveto. Queste riprese sono risultate fondamentali per identificare il responsabile e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’identificazione e l’ammissione di responsabilità

Durante un servizio mirato di controllo del territorio, i poliziotti hanno intercettato un soggetto le cui caratteristiche corrispondevano a quelle rilevate nei video. Una volta fermato e identificato, l’uomo ha ammesso davanti agli agenti di essere l’autore dell’incendio. Ha dichiarato di aver appiccato il fuoco a una cassetta di legno all’interno dell’uliveto, agendo con totale disprezzo del pericolo e provocando danni effettivi alla proprietà privata.

Il deferimento all’Autorità Giudiziaria

Alla luce degli elementi raccolti, il 62enne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente. La procedura è stata adottata nel rispetto delle garanzie previste dalla legge e della presunzione di innocenza, come specificato nel comunicato ufficiale.

La strategia di prevenzione degli incendi

L’episodio si inserisce in un più ampio contesto di contrasto ai reati ambientali e di tutela del patrimonio rurale nella provincia di Lecce. Le istituzioni locali, seguendo le indicazioni del Prefetto, si riuniscono periodicamente in tavoli tecnici presieduti dal Questore per analizzare la situazione e pianificare interventi sinergici e tempestivi. Questi incontri operativi sono fondamentali per la prevenzione e il monitoraggio del territorio, con l’obiettivo di arginare il fenomeno degli incendi e proteggere le aree agricole.

IPA