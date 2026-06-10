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Furto aggravato continuato e fuga tra i vicoli del centro storico: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Lecce nella mattinata del 9 giugno. Un uomo di 26 anni, formalmente residente a Lamezia Terme ma di fatto senza fissa dimora nel capoluogo salentino, è stato arrestato in flagranza di reato dopo aver tentato di sottrarre denaro ed effetti personali da un ristorante e da un mezzo della raccolta rifiuti. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccare il sospettato, che aveva tentato la fuga in bicicletta, e di restituire parte della refurtiva alle vittime.

La segnalazione e il primo tentativo di furto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nelle prime ore del mattino, quando la Sala Operativa della Questura di Lecce ha ricevuto la segnalazione di un cittadino. L’uomo, descritto come vestito con una maglietta gialla, pantaloncini e una bicicletta, è stato notato mentre armeggiava con fare sospetto davanti alla finestra di un’attività commerciale in via Ascanio Grandi.

Gli agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti immediatamente per bloccare il sospettato e impedirgli la fuga. Alla vista della pattuglia, il giovane è salito in sella alla bicicletta e si è dato alla fuga tra i vicoli del centro storico, riuscendo temporaneamente a far perdere le proprie tracce.

Durante la fuga, il sospettato ha perso una ciabatta verde con fasce bianche nei pressi dell’esercizio commerciale. Il sopralluogo effettuato dagli agenti ha permesso di ricostruire la dinamica del tentato furto: utilizzando un’asse di legno lunga circa 3-4 metri, il soggetto aveva forzato la finestra protetta da una saracinesca a griglia, cercando di agganciare e trascinare verso di sé il registratore di cassa. Solo l’arrivo della Polizia lo ha costretto a desistere.

Il secondo colpo e la fuga tra i vicoli

Poco dopo, alle ore 06:05, una seconda segnalazione è giunta alla centrale operativa: un uomo con la stessa descrizione aveva appena perpetrato un furto nei pressi di Porta Napoli. Approfittando di un momento di distrazione degli operatori ecologici impegnati a svuotare i cassonetti, il sospettato aveva introdotto il braccio nel finestrino del mezzo della raccolta rifiuti, riuscendo ad asportare uno zaino contenente documenti, chiavi di casa e dell’auto, effetti personali e circa 40,00 euro in contanti.

Nonostante il tentativo della vittima di inseguirlo, il ladro è riuscito a dileguarsi nuovamente tra i vicoli del centro storico, facendo perdere le proprie tracce per la seconda volta in pochi minuti.

L’arresto nei pressi di Porta Rudiae

Le ricerche da parte di tutti gli equipaggi della Polizia sono proseguite senza sosta fino alle 06:15, quando una Volante ha intercettato il sospettato nei pressi di Porta Rudiae, a bordo di una mountain bike grigia. Accortosi della presenza degli agenti, il 26enne ha tentato la fuga a piedi tra le auto in sosta, ma durante la corsa ha perso il controllo dei pedali ed è caduto rovinosamente a terra.

Nonostante un ultimo tentativo di divincolarsi, il giovane è stato definitivamente bloccato dagli agenti. Al momento dell’arresto, indossava una sola ciabatta sinistra, identica a quella rinvenuta sul luogo del primo tentato furto.

Recupero della refurtiva e riconoscimento

Sottoposto a perquisizione personale, il 26enne è stato trovato in possesso del borsello in similpelle marrone appartenente alla vittima del furto presso il mezzo della raccolta rifiuti. L’arrestato ha inoltre indicato agli agenti la via in cui aveva gettato lo zaino, permettendo così il recupero dello stesso.

In Questura, l’operatore ecologico, presente per sporgere denuncia, ha riconosciuto il 26enne come il presunto autore del furto. Lo zaino è stato restituito al legittimo proprietario, con il solo ammanco di 30,00 euro.

Le indagini e la conferma dalle telecamere

Intorno alle ore 09:00, i poliziotti hanno convocato il titolare del ristorante di via Ascanio Grandi. Quest’ultimo, nel formalizzare la querela, ha fornito i video delle telecamere di sorveglianza dell’attività. L’analisi dei fotogrammi ha permesso di accertare che il presunto autore del tentato furto era lo stesso uomo fermato con la maglietta gialla.

Arresto e provvedimenti successivi

Privo di documenti, il 26enne è stato dichiarato in stato di arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, e dopo il rifiuto dell’arrestato alle cure mediche offerte dal personale del 118 – intervenuto precauzionalmente a seguito della caduta dalla bici – l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Lecce “Borgo San Nicola”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa del giudizio di convalida.

IPA