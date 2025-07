Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e il sequestro di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione congiunta di Polizia e Carabinieri avvenuta ieri pomeriggio a Lecce. Un uomo di origine maliana è stato fermato nei pressi del cimitero cittadino e trovato in possesso di hashish e marijuana. L’intervento è stato eseguito dopo che il sospetto aveva tentato di allontanarsi alla vista degli agenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura.

Il controllo e il tentativo di fuga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel primo pomeriggio di 28 luglio gli agenti impegnati nel pattugliamento del centro di Lecce, in prossimità del cimitero, hanno notato un uomo che, alla vista della volante, ha cercato di allontanarsi rapidamente con atteggiamento sospetto. Gli operatori hanno immediatamente deciso di intervenire, chiedendo anche il supporto di una pattuglia dei Carabinieri presente in zona, per evitare che il soggetto potesse dileguarsi tra le stradine adiacenti.

L’identificazione e i primi riscontri

Una volta bloccato, il sospetto è stato identificato come un cittadino del Mali, nato nel 2000, regolarmente soggiornante in Italia. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che l’uomo era già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati specifici. Durante il controllo, il giovane ha mostrato evidenti segni di nervosismo e, con fare sbrigativo, ha estratto spontaneamente dalle tasche due involucri di carta contenenti una sostanza solida marrone, presumibilmente hashish, per un peso complessivo di circa 12 grammi.

La perquisizione domiciliare

Ritenendo che il fermato potesse detenere altra sostanza stupefacente, gli agenti hanno richiesto e ottenuto dall’Autorità Giudiziaria l’autorizzazione a procedere con una perquisizione presso il domicilio dell’uomo. L’operazione ha dato esito positivo: all’interno di un armadio sono stati rinvenuti 25 involucri di cellophane di varie dimensioni, contenenti marijuana per un peso totale di circa 51 grammi. Inoltre, su una scrivania, nascosta in una busta di plastica all’interno di una confezione di rum, è stata trovata ulteriore sostanza vegetale essiccata, anch’essa identificata come marijuana, per un peso di circa 65 grammi.

L’arresto e le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria

Al termine delle operazioni di perquisizione, il 25enne è stato accompagnato dagli agenti della Polizia, con il supporto dei Carabinieri, presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Dopo le formalità, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce è stato informato dell’accaduto e ha disposto per il giovane la misura degli arresti domiciliari. L’arresto del cittadino maliano rappresenta un nuovo capitolo nell’attività di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti nel territorio di Lecce.

IPA