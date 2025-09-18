Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Emessi diversi provvedimenti DASPO per i disordini verificatisi durante la partita tra Lecce e Napoli del 3 maggio, valevole per il campionato di Serie A. Gli scontri sono stati innescati dal blocco all’ingresso di numerosi tifosi partenopei, a cui era stato annullato il biglietto per motivi di sicurezza. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le tensioni sono sfociate in aggressioni e risse, con cinque persone identificate e colpite da misure restrittive.

La dinamica dei fatti: tensioni ai tornelli dello stadio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la giornata del 3 maggio ha visto l’arrivo a Lecce di circa 1000 supporters del Napoli, giunti con minivan e autovetture. I tifosi si sono radunati nel parcheggio del settore ospiti in attesa dell’apertura dei cancelli dello stadio. Tuttavia, a circa metà dei presenti è stato impedito l’accesso a causa dell’annullamento dei tagliandi, deciso dall’Osservatorio per la sicurezza delle manifestazioni sportive. La vendita dei biglietti era stata infatti limitata ai soli residenti in Campania e fidelizzati alla SSC Napoli, come misura preventiva.

Il blocco all’ingresso e l’escalation della tensione

La situazione è degenerata al momento dell’apertura degli ingressi, quando la folla si è accalcata ai tornelli. I tifosi privi di titolo sono stati fermati dal servizio d’ordine pubblico della Polizia di Stato. In questo clima di forte tensione, uno dei supporters partenopei ha colpito un agente alla testa, provocandogli una ferita e delle contusioni. L’autore dell’aggressione è stato immediatamente fermato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per violenza contro pubblico ufficiale in occasione di manifestazione sportiva.

DASPO e provvedimenti amministrativi: le conseguenze per i responsabili

A seguito dell’episodio, è stato avviato il procedimento amministrativo che ha portato, nella giornata di ieri, alla notifica del DASPO nei confronti dell’aggressore. Il provvedimento gli vieta l’accesso alle manifestazioni sportive per tre anni. Si tratta di una misura adottata per prevenire ulteriori episodi di violenza negli stadi e garantire la sicurezza degli eventi sportivi.

Rissa sugli spalti: identificati e sanzionati altri tifosi

Durante i disordini, un piccolo gruppo di tifosi del Napoli è riuscito comunque a raggiungere gli spalti. Tra questi, però, è scoppiata una rissa che ha richiesto l’intervento degli agenti della Polizia di Stato. Le forze dell’ordine hanno identificato quattro individui, rispettivamente di 24 anni, 25 anni, 29 anni e 43 anni. I due più giovani sono stati destinatari di provvedimenti DASPO della durata di 1 anno ciascuno, mentre il terzo ha ricevuto un divieto di accesso agli stadi per 2 anni. Per il tifoso più anziano, invece, è ancora in corso il procedimento amministrativo che potrebbe portare a ulteriori sanzioni.

Le motivazioni delle restrizioni e il ruolo dell’Osservatorio

L’annullamento dei biglietti e le restrizioni all’accesso sono stati decisi dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha agito in via preventiva per evitare possibili episodi di disordine pubblico. La scelta di limitare la vendita dei tagliandi ai soli residenti in Campania e fidelizzati SSC Napoli è stata motivata dalla necessità di contenere il rischio di scontri tra tifoserie e garantire la sicurezza degli spettatori e degli operatori di polizia.

Il bilancio dell’operazione di sicurezza

Il bilancio della giornata si è tradotto in una denuncia per violenza contro pubblico ufficiale, quattro identificazioni per rissa e tre provvedimenti DASPO già notificati, con un quarto in fase di valutazione. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni sportive e autorità di pubblica sicurezza per prevenire episodi di violenza e garantire lo svolgimento regolare delle manifestazioni calcistiche.

Le reazioni delle autorità e il messaggio ai tifosi

Le autorità hanno ribadito la tolleranza zero nei confronti di ogni forma di violenza e disordine negli stadi. I provvedimenti adottati rappresentano un segnale forte per scoraggiare comportamenti pericolosi e tutelare la sicurezza di tutti i partecipanti agli eventi sportivi. La Polizia di Stato ha invitato i tifosi a rispettare le regole e a vivere le partite come momenti di sport e aggregazione, senza cedere a provocazioni o atti di aggressione.

Il contesto: sicurezza e prevenzione negli stadi italiani

Gli episodi avvenuti a Lecce si inseriscono in un contesto più ampio di attenzione alla sicurezza negli stadi italiani. Negli ultimi anni, le autorità hanno intensificato i controlli e le misure preventive per contrastare il fenomeno della violenza legata al tifo calcistico. L’obiettivo è quello di garantire che lo sport resti un’occasione di festa e non si trasformi in teatro di scontri e illegalità.

