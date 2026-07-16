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È scattato un arresto per maltrattamenti in famiglia a Lecce, dove un uomo di 57 anni è stato fermato dopo aver aggredito la moglie durante una videochiamata su TikTok. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di martedì scorso, è stato trasmesso in diretta davanti a circa quaranta utenti collegati.

L’aggressione in diretta social

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato nel tardo pomeriggio di martedì, quando una segnalazione ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine in un’abitazione di Lecce. Gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino leccese di 57 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie convivente.

L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 15:00, mentre la vittima si trovava in casa impegnata in una videochiamata sulla piattaforma TikTok. Alla conversazione partecipavano circa quaranta utenti, tra cui un’amica d’infanzia della donna. Senza alcun preavviso, il marito ha iniziato a insultare e aggredire fisicamente la moglie, colpendola ripetutamente al volto e agli arti superiori con un pesante oggetto in legno raffigurante una testa di elefante e con un candelabro in metallo. L’aggressione, avvenuta sotto gli occhi degli utenti collegati, ha causato l’interruzione improvvisa della videochiamata.

La violenza prosegue e l’intervento dei soccorsi

Subito dopo l’aggressione, l’uomo è uscito dall’abitazione, chiudendo la porta con violenza e sferrando calci dall’esterno fino a smurarla e sradicarla dalla parete. La forza della spinta ha fatto cadere la donna sul divano. Non soddisfatto, l’aggressore è rientrato in casa brandendo una pala e minacciando la moglie di morte con la frase: “Io ti seppellisco”. Dopo queste minacce, si è allontanato momentaneamente a piedi, poco prima dell’arrivo delle pattuglie.

La segnalazione e l’arrivo delle forze dell’ordine

L’amica della vittima, testimone oculare della scena tramite la diretta social, si è precipitata sul posto e ha allertato i soccorsi. Anche il personale sanitario del 118 è intervenuto rapidamente. Tuttavia, l’indagato ha cercato di ostacolare i sanitari, impedendo loro di raggiungere il sesto piano per prestare le cure necessarie alla donna. Di fronte alla resistenza dell’uomo, è stato richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine.

L’arresto e i precedenti dell’aggressore

All’arrivo di due pattuglie delle Volanti della Questura di Lecce, l’uomo si è allontanato, ma è poi rientrato nell’abitazione dove è stato bloccato e immobilizzato dagli agenti. Dagli accertamenti sono emersi gravi precedenti specifici a suo carico per reati della stessa natura. È stato inoltre accertato che episodi di violenza fisica e verbale si verificavano ormai quotidianamente all’interno della coppia.

Le condizioni della vittima

La donna ha riportato traumi al mento ed ematomi diffusi agli arti superiori. È stata soccorsa sul posto dai sanitari, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Informato dei fatti, il Sostituto Procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale di Lecce ha disposto l’immediata traduzione dell’arrestato presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola”.

IPA