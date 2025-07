Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con scasso e ricettazione sono le accuse a carico di un uomo di 32 anni arrestato dalla Polizia a Lecce nella notte tra il 27 luglio e il 28 luglio. L’intervento è stato reso possibile grazie alla richiesta di aiuto di una donna di 30 anni, che ha contattato il numero unico di emergenza 112 riferendo di essere stata vittima di aggressione da parte del proprio compagno. I fatti si sono verificati a Torre Rinalda, una località nei pressi della città salentina, dove la donna è stata lasciata sola e ferita in strada.

La segnalazione e l’arrivo delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 00.45 del 27 luglio. La vittima, in evidente stato di agitazione, ha chiamato il 112 chiedendo aiuto. Gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce sono intervenuti tempestivamente, trovando la donna in lacrime e con segni evidenti di dolore e ferite al gomito, alla mano e al piede destro. Vista la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118.

Le condizioni della vittima e il trasporto in ospedale

Il personale medico, dopo una prima valutazione sul posto, ha deciso di trasportare la donna presso il locale ospedale per sottoporla a esami clinici più approfonditi. Un’altra volante della Polizia ha accompagnato l’equipaggio del 118 all’ospedale Vito Fazzi, dove la trentenne è stata accolta secondo il protocollo rosa, riservato alle vittime di violenza domestica. Gli accertamenti medici hanno evidenziato escoriazioni e una frattura, confermando la gravità dell’aggressione subita.

La ricostruzione dei fatti: una storia di violenze ripetute

Durante la formalizzazione della denuncia/querela, la donna ha raccontato agli agenti che la lite con il compagno era iniziata durante la cena per motivi apparentemente banali. La discussione sarebbe però degenerata rapidamente, con l’uomo che l’avrebbe colpita con calci e pugni e spintonata con particolare violenza. La vittima ha inoltre riferito che non si trattava della prima volta: già in passato il compagno avrebbe usato violenza nei suoi confronti, provocandole contusioni e ferite. Tuttavia, fino a quel momento, la donna non aveva mai richiesto cure mediche né aveva sporto denuncia.

L’arresto del presunto aggressore e i precedenti

Nel frattempo, gli agenti sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile, un uomo di 32 anni. Dopo averlo identificato, lo hanno accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. È emerso che l’uomo era già stato denunciato in stato di libertà nel mese di febbraio per violenza privata nei confronti della stessa donna. Questa volta, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il trentaduenne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Il ruolo del protocollo rosa e l’importanza della denuncia

L’intervento delle forze dell’ordine e l’applicazione del protocollo rosa presso l’ospedale Vito Fazzi hanno permesso di garantire alla vittima un percorso di assistenza e tutela, fondamentale nei casi di violenza domestica. L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza di denunciare tempestivamente ogni forma di aggressione o maltrattamento, anche quando si tratta di episodi ripetuti nel tempo e spesso taciuti per paura o vergogna.

L’arresto del trentaduenne a Lecce rappresenta un importante segnale nella lotta contro la violenza domestica. L’episodio dimostra quanto sia fondamentale il ruolo delle forze dell’ordine, dei servizi sanitari e delle reti di supporto per le vittime. Solo attraverso la collaborazione e la tempestività degli interventi è possibile garantire sicurezza e giustizia a chi subisce aggressioni e maltrattamenti tra le mura domestiche.

