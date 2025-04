Lecce, smantellata stamperia di soldi falsi: tre arresti, traditi da una recensione su Tripadvisor

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di tre arresti e 40.000 euro sequestrati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Lecce. Una sofisticata stamperia clandestina, specializzata nella produzione e distribuzione di banconote false, è stata smantellata grazie a un’articolata attività investigativa.

Operazione coordinata dalla Procura di Lecce

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e ha visto il coinvolgimento della Sezione Criptovalute del Comando Antifalsificazione Monetaria. L’indagine ha portato all’esecuzione di una misura cautelare coercitiva personale nei confronti di tre soggetti residenti nei comuni di Lido Marini, Lodi, Padova e L’Aquila, accusati di associazione per delinquere finalizzata alla produzione e distribuzione di valuta falsa e autoriciclaggio.

Indagini e tecniche avanzate

Le indagini, avviate nel 2024, hanno beneficiato del monitoraggio dei canali Telegram dedicati alla compravendita illecita di valuta falsa. Grazie all’uso di tecniche avanzate di analisi della blockchain, i militari sono riusciti a deanonimizzare i pagamenti effettuati dagli acquirenti, risalendo così all’identità degli arrestati e alla rete distributiva del denaro contraffatto. Un promotore dell’organizzazione è stato individuato anche grazie a una recensione su Tripadvisor, dove aveva usato lo stesso nickname di Telegram.

Scoperte e sequestri

Durante le perquisizioni, è stata scoperta una stamperia clandestina dotata di apparecchiature sofisticate per la produzione di banconote false di alta qualità. Inoltre, è emerso che il gruppo criminale stava per ampliare la propria attività con un macchinario di incisione laser per produrre monete false da 2 euro. L’organizzazione aveva creato un mercato parallelo con spedizioni illecite in Italia e in vari Paesi dell’Unione Europea, generando un volume d’affari stimato in oltre 180.000 euro.

Contributo di Europol

Fondamentale è stato il contributo di Europol, che ha garantito un rapido flusso informativo nell’ambito della cooperazione internazionale contro il crimine nel falso monetario. Oltre agli arresti, è stato perquisito un quarto soggetto coinvolto nella rete criminale. Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati 40.000 euro falsi, tre stampanti, un incisore laser e diversi dispositivi elettronici.

Fonte foto: IPA