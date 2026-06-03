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Due cittadini italiani sono stati arrestati in flagranza di reato a Lecce per rapina impropria aggravata, ricettazione, porto di oggetti o armi atti ad offendere, nonché resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. I fatti sono avvenuti nella giornata di 2 giugno, quando i due uomini, un 34enne originario di Trani e residente a Barletta, e un 46enne originario di Latina e residente a Cisterna di Latina, sono stati fermati dagli agenti della Squadra Volante della Questura dopo due episodi distinti di rapina in pieno centro cittadino.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, con un intervento tempestivo degli agenti a seguito di segnalazioni pervenute alla Sala Operativa.

Il primo episodio: tentata rapina al supermercato

Il primo allarme è scattato quando la responsabile di un supermercato situato in una via centrale di Lecce ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per una rapina appena consumata. Secondo quanto riferito dalla donna e dall’addetto alla sicurezza, due uomini avevano cercato di oltrepassare le barriere antitaccheggio nascondendo negli zaini diversi generi alimentari, formaggi e bottiglie di superalcolici.

Scoperti dal personale, uno dei due ha estratto un coltello a scatto e lo ha puntato contro il vigilante, minacciandolo di morte per garantirsi la fuga. L’arma, ancora aperta e pronta all’uso, è stata poi riposta nella tasca posteriore dei pantaloni. Grazie a una fotografia scattata dal vigilante, gli agenti hanno riconosciuto il 46enne, già noto alle forze dell’ordine, e hanno avviato le ricerche nelle zone frequentate dai sospettati, come la villa comunale e il centro storico.

Secondo intervento: rapina a mano armata in un negozio di abbigliamento

Poco dopo, intorno alle ore 14:30, una nuova richiesta d’aiuto è arrivata al numero unico di emergenza. Il titolare di un negozio di abbigliamento di via Trinchese stava inseguendo a piedi un uomo che aveva appena commesso una rapina a mano armata, fuggendo verso i Giardini Comunali con una maglietta appena sottratta.

Durante l’inseguimento, il commerciante ha mantenuto il contatto telefonico con la centrale operativa della Questura di Lecce, consentendo alle volanti di intervenire rapidamente. In quei momenti concitati, il complice del 34enne si è scagliato contro il negoziante, brandendo un coltello con l’intento di colpirlo.

Vista la gravità della situazione e il pericolo per la vita del commerciante, aggravato dalla presenza di numerose famiglie e bambini nella villa comunale, i poliziotti sono intervenuti prontamente, riuscendo a disarmare e immobilizzare il 34enne. Anche durante il trasporto in auto, l’uomo ha opposto una violenta resistenza, colpendo il finestrino del mezzo di servizio con testate e minacciando di morte gli agenti.

Il fermo del secondo sospettato

Quasi in contemporanea, la centrale operativa ha segnalato la presenza di un secondo uomo, successivamente identificato come il 46enne, all’interno dello stesso negozio di via Trinchese. L’uomo stava minacciando dipendenti e clienti con un coltello, seminando il panico tra i presenti, tra cui numerosi turisti e famiglie.

Gli agenti sono entrati nel locale e hanno individuato il sospettato, che indossava ancora la maglietta appena rubata, priva di cartellino. Anche in questo caso, il 46enne ha puntato l’arma contro i presenti e contro i poliziotti, ma è stato rapidamente disarmato e bloccato.

Refurtiva recuperata e ulteriori accertamenti

Le successive perquisizioni personali hanno permesso di recuperare negli zaini dei due uomini tutta la refurtiva sottratta sia dal supermercato che dal negozio di abbigliamento: alcolici, generi alimentari e capi di abbigliamento. Tutta la merce è stata sequestrata e restituita ai legittimi proprietari in sede di denuncia.

Inoltre, addosso al 46enne è stato trovato un portafoglio nero contenente il documento d’identità di un terzo soggetto, estraneo ai fatti. Non essendo stato in grado di fornire spiegazioni sul possesso del documento, lo stesso è stato sequestrato per l’ipotesi di ricettazione. Il Pubblico Ministero, informato dei fatti, ha disposto per entrambi l’arresto e la traduzione immediata presso la Casa Circondariale di Lecce, in attesa del giudizio di convalida.

IPA