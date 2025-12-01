Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati due tifosi leccesi per porto di armi o oggetti atti ad offendere dopo il match Lecce-Torino: sono stati trovati con bastoni e un casco nei pressi della tangenziale Est. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato in seguito a numerose segnalazioni di cittadini.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri, intorno alle ore 15.30, quando numerose chiamate al numero unico di emergenza 112 hanno segnalato la presenza di un gruppo di ragazzi, presumibilmente tifosi leccesi, armati di bastoni e con il volto coperto, in via Carlo Goldoni.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti sono intervenuti prontamente in Lecce dopo aver ricevuto le richieste di aiuto. Secondo quanto riportato, i giovani avevano parcheggiato le proprie auto nelle traverse di via Adriatica e, a piedi e con atteggiamento minaccioso, si dirigevano verso l’intersezione con la tangenziale Est. Lì era previsto il passaggio dell’autobus della squadra ospite e delle auto dei tifosi del Torino, al termine dell’incontro di calcio appena disputato tra Lecce e Torino.

Il tentativo di fuga e il fermo

All’arrivo della Polizia, gli operatori si sono trovati davanti un gruppo di circa dieci persone, tutte con il volto coperto da scaldacollo e cappucci, e la maggior parte armata di bastoni. Alla vista degli agenti, i soggetti hanno tentato di fuggire, con circa la metà che si è allontanata rapidamente nella direzione opposta.

I dettagli del fermo

Gli agenti sono riusciti a fermare cinque persone, che si sono liberate dei bastoni e di un casco non integrale. Tuttavia, solo due di loro sono stati intercettati mentre ancora detenevano inequivocabilmente un bastone e il casco.

Le accuse e i provvedimenti

Nel dettaglio, un 43enne è stato trovato con un bastone in legno e un casco non integrale, mentre un 35enne impugnava un bastone. Entrambi, residenti a Lecce, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Al momento, è in corso la valutazione per l’emissione del provvedimento D.A.S.P.O. nei loro confronti.

IPA