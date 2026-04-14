Lecce, uomo arrestato per spaccio: sequestrati marijuana e hashish durante controlli straordinari Un uomo di Soleto arrestato a Lecce per detenzione e spaccio di marijuana e hashish durante controlli straordinari della Polizia.

Un arresto in provincia di Lecce: un uomo residente a Soleto è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish, nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio disposti per contrastare il traffico di droga.

Operazione della Polizia: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata del 13 aprile 2026. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce hanno intensificato i controlli nelle aree periferiche del capoluogo salentino, focalizzando l’attenzione su un giovane che si stava allontanando da un centro di smistamento di una società di spedizioni, portando con sé un pacco e mostrando un atteggiamento sospetto.

Il controllo e la scoperta della droga

Il comportamento circospetto del soggetto ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di fermarlo per un controllo. Alla domanda su cosa trasportasse, il giovane ha risposto con esitazione che nel pacco vi era una parrucca. Gli agenti hanno quindi richiesto l’apertura del pacco, scoprendo al suo interno un involucro di plastica contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso di circa 512 grammi.

Perquisizione domiciliare e ulteriori sequestri

La perquisizione è stata successivamente estesa all’abitazione dell’uomo, situata nella provincia di Lecce. All’interno della sua camera da letto, gli agenti della Sezione Antidroga hanno rinvenuto altra sostanza stupefacente, questa volta hashish, per un peso complessivo di circa 15 grammi. Oltre alla droga, sono stati trovati materiali per il confezionamento, un bilancino di precisione e una somma di denaro contante in banconote di vario taglio, elementi che hanno rafforzato il sospetto che l’uomo fosse dedito allo spaccio di stupefacenti.

Le indagini e le conseguenze per l’arrestato

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce, hanno portato all’arresto dell’uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, il soggetto è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

IPA