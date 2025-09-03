Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto della Squadra Mobile della Questura di Lecco. L’uomo è stato accusato di furti seriali di biciclette, avvenuti tra aprile e agosto 2025, all’interno di box residenziali della città. L’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, dopo un’articolata indagine che ha permesso di raccogliere prove decisive grazie anche all’analisi di impronte digitali.

Le indagini e la scoperta delle impronte digitali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la svolta nelle indagini è arrivata grazie al lavoro congiunto della Squadra Mobile e del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica della Questura di Lecco. Gli agenti hanno rilevato un’impronta papillare latente lasciata dal sospettato all’interno di uno dei box oggetto di furto. Questo elemento ha permesso di collegare in modo inequivocabile il cittadino straniero ai 11 furti di biciclette avvenuti tra il 22 aprile e l’8 agosto 2025.

La dinamica dei furti e il modus operandi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il cittadino extracomunitario avrebbe agito con una certa sistematicità, prendendo di mira i box di pertinenza di abitazioni residenziali. Le biciclette venivano sottratte con destrezza, spesso senza lasciare segni evidenti di effrazione, il che ha reso inizialmente difficile individuare il responsabile dei reati. Tuttavia, la presenza dell’impronta digitale ha rappresentato un elemento chiave per risalire all’identità dell’autore dei furti.

L’arresto e i precedenti penali

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti legati a reati contro il patrimonio, è stato rintracciato e condotto presso la casa circondariale di Lecco. L’arresto è avvenuto nella mattinata del 29 agosto 2025, a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica. La misura restrittiva si è resa necessaria per evitare il rischio di reiterazione dei furti e per tutelare la sicurezza dei residenti della zona.

