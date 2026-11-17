Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il pugile Lee Reeves è morto a 31 anni, in seguito ai danni riportati nell’incontro disputato con Gary Cully a Dublino dello scorso agosto. Reeves era stato portato via dal ring in barella e trasferito in ospedale. Le sue condizioni, inizialmente descritte come “critiche ma stabili” lasciavano sperare in un miglioramento. Negli ultimi giorni le condizioni sono precipitate, fino alla morte.

Morto il pugile Lee Reeves

A ottobre, Reeves era stato trasferito da un ospedale di Dublino a uno di Limerick, la sua città, per poter stare vicino ai familiari. Nel corso del fine settimana, Reeves avrebbe contratto l’infezione che l’ha portato alla morte, sopraggiunta il 16 novembre.

Lee Reeves era mancino ed era passato al professionismo nel novembre 2018, vincendo i primi quattro incontri prima di subire una sconfitta contro Artur Davydenko nel 2020.

Prima del match contro Gary Cully, aveva conseguito 16 vittorie e una sola sconfitta, dopo il successo per knockout ottenuto contro Adras Balogh all’ippodromo di Leopardstown, lo scorso giugno.

L’ultimo incontro di Lee Reeves

L’ultimo match della sua vita Lee Reeves l’ha disputato contro Gary Cully per il titolo irlandese dei pesi superleggeri alla 3Arena di Dublino. Il match si è concluso con una vittoria per KO di Gary Cully alla decima ripresa.

Reeves è finito al tappeto e ha perso conoscenza. È stato portato fuori dal ring in barella. Le visite mediche hanno confermato il gravissimo trauma cerebrale. Il pugile è stato così sottoposto a un intervento chirurgico ed è rimasto in coma farmacologico per tre mesi. Infine è sopraggiunta la morte.

L’ultimo saluto di Gary Cully

Apprendendo della morte di Lee Reeves, Gary Cully ha pubblicato un commosso messaggio su Instagram: “Abbiamo condiviso il ring lo scorso agosto, ma ci frequentiamo da anni. Ricordo ancora i tempi dello stadio, quando guardavo Lee ai campionati nazionali – gareggiava nella categoria di peso superiore alla mia – e restavo sempre colpito dai suoi combattimenti e dal suo abbigliamento appariscente”.

Il messaggio continua: “Io e Luke Thomas lo tormentavamo sempre per farci fare da annunciatore (MC) quando eravamo a Dublino per i ritiri di allenamento; le sue presentazioni erano sempre una bomba. Che personaggio e che gran signore. Tra noi c’è sempre stato solo grande affetto, campione. Faccio fatica a credere di dover scrivere queste parole, ma riposa in pace, fratello“.

Le parole di Gary Cully subito dopo l’incontro

Il giorno successivo all’incontro, Cully aveva scritto su Instagram: “Mi sento particolarmente grato di potermi svegliare stamattina con la mia famiglia e vivere una normale domenica”.

Il 3 novembre Gary Cully aveva parlato dell’incontro con Lee Reeves a iFL TV. “Praticamente ogni giorno vedo notizie su Instagram o da altre parti sulle sue condizioni, sugli aggiornamenti. E cerco sempre di mettermi in contatto”.

Cully aveva raccontato che, subito dopo il KO, aveva festeggiato perché pensava che Lee fosse semplicemente esausto: “Passerà mezz’ora […] e riceverai una telefonata che ti dirà: era soltanto esausto. Adesso sta bene”.

E ancora: “Vuoi naturalmente che tutti tornino sempre a casa sani e salvi. […] Non ti aspetti davvero che possano accadere cose del genere […] È il lato della boxe che non vorresti davvero vedere”.