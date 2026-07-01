Lefebvriani consacrano 4 vescovi ignorando il Papa, scisma dalla Chiesa e scomunica: presente Forza Nuova

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nonostante l’appello lanciato da Papa Leone XIV, i lefebvriani hanno deciso di mantenere il punto, consacrando quattro nuovi vescovi senza mandato pontificio. L’atto comporta la scomunica automatica e lo scisma dalla Chiesa cattolica. Don Davide Pagliarani, il Superiore della Fraternità San Pio X, ha detto nell’omelia della messa ad Econe: “Siamo accusati di non amare il Papa e di non rispettarlo, ma è proprio perché amiamo il Papa come Vicario di Cristo che non vogliamo più vedere il Papa umiliato, messo sullo stesso piano dai falsi pastori”. Alle ordinazioni ad Econe è stata annunciata anche la presenza di esponenti di Forza Nuova.

Lefebvriani consacrano 4 vescovi senza mandato pontificio: la cerimonia

Il primo atto della consacrazione dei 4 nuovi vescovi (lo svizzero Pascal Schreiber, lo statunitense Michael Goldade e i francesi Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier) è stata l’imposizione delle mani sul capo dei nuovi vescovi da parte del celebrante, mons. Alfonso de Galarreta, e da mons. Bernard Fellay, co-consacrante.

Nell’omelia della messa ad Econe, in Svizzera, don Davide Pagliarani (Superiore della Fraternità San Pio X) ha dichiarato, come riportato da ANSA: “Siamo accusati di non amare il Papa e di non rispettarlo ma è proprio perché amiamo il Papa come Vicario di Cristo” che noi “non vogliamo più vedere il Papa umiliato e messo sullo stesso piano dai falsi pastori”.

Il capo del lefebvriani ha aggiunto: “Quante volte abbiamo visto il Papa in questa situazione. Proprio perché amiamo il Vicario di Cristo non vogliamo questa umiliazione, umiliazione che ricade su tutta la Chiesa, messa sullo stesso piano delle false religioni”.

Ancora Pagliarani: “Perché non veniamo capiti? Il problema è che parliamo due lingue diverse. Noi parliamo la lingua delle fede, il linguaggio della tradizione, e davanti a noi troviamo un linguaggio che parla di altre cose, il linguaggio dell’inclusione, del dialogo, dell’accompagnamento. Noi invece vogliamo la fede. Poi, certo, nella fede dialoghiamo con le persone per convertirle”.

“Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa“, ha detto il Superiore della Fraternità San Pio X. “Il sacrificio che Dio ci chiede è essere trattati da ribelli ma noi vogliamo servire la Chiesa come una madre in difficoltà, che soffre, una madre a volte tradita, una madre che ha bisogno e merita di essere amata. Dobbiamo fare il possibile per aiutarla e sostenerla”.

Presente Forza Nuova

In seguito all’appello lanciato da Papa Leone XIV ai lefebvriani affinché desistessero dall’intenzione di consacrare quattro nuovi vescovi senza mandato pontificio, Forza Nuova aveva comunicato la “presenza alle ordinazioni a Econe” di esponenti FN assieme al segretario Roberto Fiore.

Queste le parole del responsabile della segreteria nazionale di Forza Nuova Adriano Da Pozzo, riportate da Rainews: “Molti di noi e il segretario nazionale Roberto Fiore in testa, da sempre in linea con il pensiero di Monsignor Lefebvre e della Fraternità, seguono la vicenda a fianco di chi non ha mai ammainato la bandiera della Tradizione, pur mantenendo un granitico rispetto per Roma e il Santo Padre”.

Cosa significa scisma e i precedenti storici

Il termine “scisma” deriva dalla parola greca “schísma“, che significa “spaccatura“, “divisione“. Consiste, di fatto, nella separazione formale tra due o più gruppi di credenti che smettono di condividere lo stesso pensiero religioso. A livello più profondo, lo scisma tocca il cuore stesso della religione cristiana, facendo venir meno quel respiro condiviso che tiene unita una comunità di fede.

Il Codice di Diritto Canonico definisce lo scisma come “il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti”.

Storicamente, si ricordano il Grande Scisma d’Oriente (1054), che separò per sempre la Chiesa di Roma da quella di Costantinopoli, e lo Scisma d’Occidente (1378-1417), quando diversi papi si contesero il trono di Pietro, dividendo l’Europa cristiana.