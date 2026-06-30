Lefebvriani rischiano la scomunica da Papa Leone XIV, chi sono i cattolici di San Pio X pronti allo scisma

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Papa Leone XIV ha inviato una lettera ai lefebvriani per lanciare un ultimo appello alla Fraternità Sacerdotale San Pio X a non procedere con la consacrazione di quattro nuovi vescovi senza mandato pontificio in programma a Écône, in Svizzera, mercoledì 1° luglio. Per la Santa sede si tratta di uno “scisma“. La scomunica sarà automatica.

La lettera di Papa Leone XIV ai lefebvriani

Come annunciato nei giorni scorsi incontrando i giornalisti a Castel Gandolfo e reso noto da Vaticannews, Papa Leone XIV ha inviato una lettera con un ultimo appello alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, chiedendo che non si proceda alla consacrazione di quattro nuovi vescovi senza mandato pontificio in programma ad Écône, in Svizzera, la mattina di mercoledì 1° luglio.

Nella missiva papale, scritta in lingua francese e indirizzata al Superiore generale della Fraternità, don Davide Pagliarani, si legge: “Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore: tornate sui vostri passi! Vi esorto a considerare attentamente il bene spirituale dei fedeli, perché l’atto scismatico che compireste li priverebbe della ricezione lecita e in taluni casi persino valida dei Sacramenti che essi amano e cercano per la propria santificazione”.

In un altro passaggio della lettera, Papa Leone XIV scrive: “Prego per voi perché lacerare la Tunica inconsuntile di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori”.

Caso lefebvriani in Vaticano: cosa succede il 1° luglio

La Fraternità Sacerdotale San Pio X ordinerà mercoledì 1° luglio, nel seminario svizzero di Écône, quattro vescovi senza l’autorizzazione pontificia.

Come riportato dal Corriere del Ticino, i quattro sacerdoti che riceveranno la consacrazione episcopale sono lo svizzero Pascal Schreiber, 52 anni, argoviese; lo statunitense Michael Goldade, di 46 anni, originario di Williston, in Dakota; il francese Michel Poinsinet de Sivry, 42 anni; l’altro francese Marc Hanappier, di 36 anni, dal 2020 docente al seminario di Dillwyn, in Virginia.

Per la Santa sede si tratta di un “atto scismatico” e la scomunica per i celebranti e i nuovi prelati sarà automatica, latae sententiae.

Chi sono i lefebvriani e lo scontro col Vaticano

Il movimento tradizionalista dei lefebvriani fu fondato da monsignor Marcel Lefebvre, che partecipò al Concilio Vaticano II, dove fu una delle voci più critiche nei confronti della riforma liturgica (l’abbandono della messa in latino) e contro il documento Dignitatis Humanae, sulla libertà religiosa.

Nel 1970, Lefebvre fondò in Svizzera la Fraternità Sacerdotale San Pio X, inizialmente riconosciuta dalla Santa Sede.

In una dichiarazione del 1974 si legge: “Rifiutiamo e abbiamo sempre rifiutato di seguire la Roma di tendenza neo-modernista e neo-protestante che si è manifestata chiaramente nel Concilio Vaticano II e dopo il Concilio, in tutte le riforme che ne sono scaturite”.

Nel 1975, in seguito a un’ispezione ordinata dal Vaticano l’anno precedente, fu ordinata la chiusura del seminario e lo scioglimento della Fraternità.

Lefebvre rifiutò le disposizioni e, per questo, pur dopo diversi tentativi di mediazione, fu sospeso a divinis (dai misteri divini, i diritti e i doveri del sacerdozio e dell’episcopato, tra cui la celebrazione della messa e dei sacramenti) da Papa Paolo VI il 22 luglio 1976. Il vescovo sfidò ancora il divieto e il 29 agosto celebrò messa a Lille di fronte a 10mila fedeli.

Il 30 giugno 1988, sempre nel seminario di Écône, Lefebvre consacrò quattro vescovi senza l’autorizzazione del Papa per garantire la continuità del suo movimento. Anche allora la scomunica per lui (che poi morì nel 1991) e i quattro vescovi fu immediata.

Negli anni successivi, Benedetto XVI tentò un riavvicinamento tra lefebvriani e Roma, revocando nel 2009 la scomunica ai quattro vescovi (ma non la loro sospensione a divinis). Ciò nonostante, i rapporti tra il Vaticano e la Fraternità Sacerdotale San Pio X sono sempre rimasti tesi e contraddistinti da fortissimi contrasti dottrinali, pastorali e liturgici.