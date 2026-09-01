Lega, Matteo Salvini sotto il fuoco dei dissidenti nordisti: nasce il Comitato per il congresso

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nuovi problemi per Matteo Salvini: un gruppo di ex leghisti guidati da Gianluca Pini crea un Comitato per riattivare la vecchia Lega Nord e chiedere un congresso federale, sfidando il commissario Igor Iezzi. Il Carroccio replica duramente parlando di figure “in cerca di una poltrona”. La questione si aggiunge alle tensioni con i governatori del Nord in vista di Pontida.

Lega, una grana in più per Matteo Salvini

Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha dato vita a un Comitato che punta a riprendere il controllo della Lega Nord, il “veste storica” del partito. L’obiettivo dichiarato è la convocazione di un congresso federale della vecchia sigla, distinta dall’attuale “Lega Salvini Premier”.

A guidare l’iniziativa è Gianluca Pini, ex parlamentare e per anni segretario della Lega Nord Romagna, già protagonista in passato di un contenzioso giudiziario sul simbolo del partito.

ANSA

L’obiettivo del comitato

La Lega Nord attualmente esiste ancora in virtù del debito da 49 milioni di euro che il vecchio partito deve onorare con lo Stato italiano.

Attualmente, rivendicando un seguito di “centinaia di militanti”, Pini annuncia iniziative legali contro chi, a suo giudizio, ha calpestato regole e statuto della sigla storica.

Nel mirino finisce direttamente anche Igor Iezzi, il deputato scelto da Matteo Salvini come commissario del vecchio Carroccio.

Pini lo accusa di aver bloccato il congresso, accorpato le sezioni territoriali e congelato il tesseramento per favorire quella che definisce la”deriva sovranista” del segretario.

Dal partito la replica ha assunto toni duri. Fonti vicine a Salvini hanno bollato l’operazione come un tentativo di alcuni ex di tornare “in cerca di una poltrona”, ricordando che tra i promotori ci sarebbe anche “chi ha patteggiato per corruzione”, e chiedendosi provocatoriamente se sarebbero disposti ad accollarsi i “famosi” 49 milioni di debiti.

Le tensioni interne alla Lega

Un nuovo grattacapo per Salvini, dunque. E dire che l’estate era stata già abbastanza turbolenta, a causa delle tensioni aperte con l’ala “movimentista” del Nord, quella dei governatori e amministratori che da mesi sono critici con Salvini chiedendo una guida più collegiale e maggiore attenzione alle istanze settentrionali.

Un fronte di contrasto che non avrebbe in previsione, però, di mettere in discussione la leadership. Proprio il governatore lombardo Attilio Fontana (fra le figure più rilevanti dell’ala critica) ha voluto marcare le distanze dal Comitato di Pini, precisando che nulla ha a che fare con il percorso di confronto interno avviato con il segretario.